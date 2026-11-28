El desempleo se convirtió en la principal preocupación de los argentinos y desplazó a la inflación, la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Así lo reveló la edición 2026 de la Encuesta Nacional de Percepciones Ciudadanas, elaborada por Insight 21 sobre una muestra de 1.050 personas en siete grandes centros urbanos del país.

El relevamiento expuso un deterioro en la percepción social y económica. El 57,1% de los encuestados calificó la situación general de Argentina como mala o muy mala, mientras que la evaluación negativa de la economía alcanzó el 63,5%.

Uno de los datos más relevantes apareció al consultar por los problemas que generan mayor preocupación. El desempleo concentró el 65,3% de las menciones, frente al 47,1% registrado un año antes. De esta manera, pasó a encabezar el listado de inquietudes de la población.

La tendencia también se reflejó cuando los participantes debieron elegir un único problema principal: el 31,8% señaló la falta de trabajo, casi el doble del 17,1% que había respondido lo mismo en 2025.

Caen las expectativas de una mejora económica

La encuesta también mostró un retroceso en el optimismo sobre el futuro. La proporción de personas que espera una mejora económica durante los próximos doce meses bajó del 43,7% al 32,6%, una caída de 11,1 puntos porcentuales.

En paralelo, aumentó el grupo que considera que la situación permanecerá sin cambios. El resultado refleja una sociedad con expectativas más moderadas y una mayor incertidumbre respecto de la evolución de la economía.

En el plano personal, la preocupación fue el sentimiento predominante entre los consultados al referirse a su situación económica: reunió el 37,2% de las respuestas.

Para Mauro Solano, director del Observatorio de Tendencias de Insight 21, la sociedad modificó las expectativas que había sostenido durante 2025. Según explicó, la esperanza de una recuperación rápida perdió fuerza y dio paso a una postura más cautelosa frente al panorama económico.

El empleo, en el centro de la agenda pública

Los resultados se conocieron pocos días después de que La Libertad Avanza consiguiera avanzar en el Congreso con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, el estudio señala que las preocupaciones ciudadanas están cada vez más concentradas en cuestiones vinculadas con el trabajo, los ingresos y el poder adquisitivo.

En conjunto, los problemas relacionados con el empleo y los ingresos reúnen el 51% de las menciones cuando se consulta por la principal preocupación del país. El dato refuerza el peso que adquirió la situación laboral en las demandas sociales, por encima de otros temas que tradicionalmente ocuparon los primeros lugares de la agenda pública.