El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina alcanzará los $406.400 mensuales en diciembre, una actualización que llevará la remuneración básica a ubicarse entre las más bajas de América Latina, cuando se realiza la comparación de los ingresos expresados en dólares.

Con el incremento previsto del 1,91% para el próximo mes, el ingreso mínimo argentino equivaldrá a US$252,33, una cifra que lo posicionará en el anteúltimo lugar de los países relevados, por encima únicamente de Venezuela y Nicaragua, de acuerdo con los valores de la comparación regional.

El panorama muestra diferencias significativas entre las economías latinoamericanas. Mientras algunos países superan ampliamente los 600 dólares mensuales de remuneración mínima, Argentina permanecerá en el grupo de los ingresos más reducidos, con un monto que apenas supera los 250 dólares.

En el otro extremo de la clasificación aparece Costa Rica, que encabeza el ranking regional con un salario mínimo mensual de US$841,17. Detrás se ubican Panamá, con US$706, y Uruguay, con US$626,30, tres países que presentan las remuneraciones básicas más elevadas dentro de los valores relevados.

La distancia entre los primeros puestos y los últimos permite observar la marcada disparidad que existe en la región respecto de los ingresos mínimos establecidos para los trabajadores.

El ranking regional

La comparación de los salarios mínimos de América Latina muestra una distribución desigual. Costa Rica ocupa el primer lugar, seguida por Panamá y Uruguay, mientras que Argentina aparece entre los tres países con las remuneraciones más bajas.

Entre los cinco países con los salarios mínimos más elevados se encuentran:

Costa Rica: US$841,17.

Panamá: US$706.

Uruguay: US$626,30.

Honduras: US$555.

Chile: US$531,11.

Estos valores ubican a Costa Rica como el país con la remuneración básica más alta de la comparación, con una diferencia considerable respecto de los demás integrantes de la lista.

En el otro extremo se encuentran las economías con los ingresos mínimos más reducidos:

Venezuela: US$0,14.

Nicaragua: US$252.

Argentina: US$252,33.

Brasil: US$276,67.

Bolivia: US$279,83.

La posición argentina resulta particularmente significativa porque, con un salario equivalente a US$252,33, solamente supera a Nicaragua y Venezuela dentro de este grupo de países relevados.

Incluso frente a Brasil y Bolivia, que también integran el segmento de menores remuneraciones, la diferencia es reducida. Ambos países registran ingresos mínimos de US$276,67 y US$279,83, respectivamente.

De esta manera, la actualización prevista para diciembre no modificará sustancialmente la ubicación argentina en la comparación regional y mantendrá al país entre los últimos puestos del ranking.

La evolución del salario mínimo durante el año

La remuneración básica argentina atravesó diferentes actualizaciones durante el año, aunque los valores previstos para noviembre y diciembre mantienen el ingreso mínimo en niveles que reflejan las dificultades para afrontar los gastos de los hogares.

El salario mínimo comenzó el año en $341.000, alcanzó los $398.800 en noviembre y llegará a $406.400 en diciembre. El próximo incremento será del 1,91%, llevando el ingreso mensual a un nuevo valor nominal. Sin embargo, cuando se expresa en dólares, la remuneración continuará ubicada entre las más bajas de América Latina.

La evolución de los montos permite observar el recorrido de la remuneración mínima a lo largo de los últimos meses, con una diferencia entre el valor de inicio del año y el previsto para diciembre.

Los principales valores son:

Inicio del año: $341.000.

Noviembre: $398.800.

Diciembre: $406.400.

Incremento previsto para diciembre: 1,91%.

Equivalencia en dólares del salario de diciembre: US$252,33.

La comparación regional toma como referencia estos valores expresados en dólares y permite dimensionar la posición de Argentina frente a los demás países latinoamericanos incluidos en el relevamiento.

Cuatro salarios mínimos para superar la línea de pobreza

Más allá de la comparación internacional, uno de los aspectos centrales del escenario argentino está relacionado con la capacidad de compra del salario mínimo y su relación con el costo de vida.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia integrada por cuatro personas necesitó $1.690.000 durante octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Frente a ese monto, el salario mínimo previsto para diciembre, de $406.400, permitirá cubrir apenas el 24% de la canasta básica total correspondiente a ese grupo familiar.

La diferencia entre ambos valores expone la distancia existente entre la remuneración mínima y los recursos necesarios para que un hogar de cuatro integrantes pueda superar el umbral de pobreza.

En términos concretos, el ingreso básico de un trabajador representa menos de una cuarta parte del monto que necesitó esa familia para cubrir la canasta básica total en octubre. Este indicador permite observar que el problema del salario mínimo no se limita a su ubicación dentro del ranking latinoamericano, sino que también se manifiesta en su capacidad para responder a las necesidades económicas de los hogares.

La comparación con la canasta básica total muestra que, aun con la actualización prevista para diciembre, la remuneración mínima continuará lejos del monto de referencia establecido por el organismo estadístico.

El costo de crianza también supera el ingreso mínimo

La insuficiencia del salario mínimo también se refleja al comparar la remuneración con los valores de la canasta de crianza que elabora el Indec, un indicador que contempla el costo mensual de mantener y cuidar a niños y niñas menores de 12 años.

De acuerdo con el último informe del organismo, el costo mensual de crianza oscila entre $591.320 y $754.869, dependiendo de la edad del menor. Los valores superan los $406.400 que alcanzará el salario mínimo en diciembre, lo que evidencia otra de las dificultades que enfrentan los hogares cuando deben afrontar los gastos vinculados con el cuidado y mantenimiento de los hijos.

La diferencia se observa en todos los valores mencionados: incluso el costo más bajo de la canasta de crianza supera ampliamente la remuneración mínima prevista para el último mes del año.

En consecuencia, un trabajador que perciba un salario mínimo no alcanzará a cubrir por sí solo el costo mensual de crianza establecido por el Indec para un menor de 12 años, independientemente de que el monto varíe según la edad.

La comparación regional y el poder adquisitivo

El panorama del salario mínimo argentino presenta dos dimensiones que permiten analizar la situación de los ingresos básicos. Por un lado, la comparación con el resto de América Latina ubica al país en el anteúltimo lugar, con una remuneración equivalente a US$252,33. Por otro, los indicadores del Indec muestran que ese ingreso representa apenas el 24% de la canasta básica total de una familia de cuatro integrantes.

A esto se suma la distancia respecto de los valores de la canasta de crianza, cuyo costo mensual se encuentra entre $591.320 y $754.869. Así, mientras Costa Rica lidera la clasificación regional con US$841,17 y Panamá y Uruguay completan los primeros lugares, Argentina llegará a diciembre con un salario mínimo que apenas superará los 250 dólares.

La actualización del 1,91% llevará el ingreso básico a $406.400, después de haber comenzado el año en $341.000 y alcanzado los $398.800 en noviembre. Sin embargo, los datos disponibles muestran que esa remuneración seguirá muy por debajo de las necesidades económicas que reflejan las canastas oficiales.

La posición argentina en el ranking latinoamericano y la relación entre el salario mínimo y el costo de vida permiten dimensionar el escenario que enfrentan los trabajadores que perciben la remuneración básica. El incremento de diciembre elevará el monto nominal, pero el ingreso continuará entre los más bajos de la región y resultará insuficiente frente a los principales indicadores de consumo y crianza.