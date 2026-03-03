Efecto Medio Oriente: acciones argentinas se desploman más de 7% en Wall Street

La escalada bélica en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales y golpeó con fuerza a los activos argentinos. Ante el conflicto que protagonizan EE.UU., Israel e Irán, las acciones nacionales que cotizan en Wall Street registraron pérdidas superiores al 7% en el premarket, mientras el riesgo país escaló hasta los 588 puntos básicos y el dólar oficial avanzó en las pantallas del Banco Nación.

La reacción financiera fue inmediata frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, un escenario que elevó la tensión geopolítica y generó una ola de ventas en los mercados bursátiles de todo el mundo.

Golpe a los activos argentinos en Wall Street

En el mercado internacional, los papeles argentinos retrocedían hasta 7,5% antes de la apertura formal de la rueda. En ese marco, se multiplicaron los números en rojo en el premarket.

Las mayores bajas correspondían a:

BBVA: -7,57%

Banco Galicia: -5,91%

Banco Macro: -4,09%

Irsa: -3,85%

La presión vendedora se dio en un contexto de fuerte aversión al riesgo global, con inversores reduciendo exposición en activos emergentes ante el temor de una profundización del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, los bonos argentinos en el exterior mostraban caídas de hasta 1,4%, lo que empujó el riesgo país a 588 puntos básicos, es decir, 21 unidades o 3,9% por encima del cierre anterior. La suba del indicador refleja el deterioro en la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en un contexto internacional adverso.

El dólar oficial avanza en el Banco Nación

En el frente cambiario, el impacto también se hizo sentir. El dólar oficial subía $15 y operaba a:

$1380 para la compra

$1430 para la venta

Los valores se registraban en las pantallas del Banco Nación (BNA), en una jornada marcada por la volatilidad externa y el reacomodamiento de posiciones.

Mercados globales en retroceso

La reacción negativa no se limitó a los activos argentinos. Las principales bolsas del mundo operaron con caídas significativas.

En Europa y Asia, los mercados retrocedieron en torno al 3% este martes, reflejando el nerviosismo inversor ante el avance del conflicto.

En Asia:

El índice Hang Seng de Hong Kong cerró con una baja de 1,12%.

El Nikkei de Tokio retrocedió 3,05%.

En Estados Unidos, los futuros profundizaron su caída respecto del cierre previo:

Dow Jones: -1,68%

S&P 500: -1,6%

Nasdaq: -2,16%

La caída generalizada expone el alcance global del impacto financiero derivado de la confrontación entre Israel e Irán y la participación directa de EE.UU.

Petróleo en máximos de dos años

Uno de los movimientos más significativos se registró en el mercado energético. La escalada de tensión hizo subir el precio del crudo a su nivel más alto en dos años, acercándose a los US$85 por barril.

Los precios del petróleo subían alrededor de 8% luego de los ataques y las represalias iraníes, ante la preocupación por una eventual interrupción en el suministro de crudo en Medio Oriente.

Al mediodía, los valores se ubicaban en:

Brent: US$83,54 por barril (+7,27%), tras haber superado los US$84.

West Texas Intermediate (WTI): US$76,08 por barril (+6,88%).

El rol de Irán en el mercado energético explica parte del nerviosismo. El país es un actor importante en la producción de petróleo, aunque enfrenta diversas sanciones que dificultan su exportación hacia destinos alineados con EE.UU.

Además, controla una vía estratégica para el comercio global de energía: el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del comercio mundial de crudo y gas. Cualquier interrupción en esa ruta podría generar impactos adicionales en los precios internacionales.

Un escenario de alta volatilidad

La combinación de conflicto bélico, suba del petróleo y caída de mercados globales configura un escenario de alta volatilidad financiera. En ese contexto, los activos argentinos registran fuertes retrocesos en Wall Street, el riesgo país vuelve a escalar y el dólar oficial avanza en el mercado local.

La evolución del enfrentamiento entre EE.UU., Israel e Irán será determinante para la dinámica de los mercados en las próximas ruedas, en un tablero internacional que ya muestra señales claras de tensión y sensibilidad extrema ante cada movimiento geopolítico.