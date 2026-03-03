Nafta en Argentina: qué puede pasar con los precios tras la guerra en Irán

La escalada del conflicto en Medio Oriente provocó un fuerte salto en los precios internacionales del crudo, que alcanzaron máximos de los últimos dos años. En ese contexto de volatilidad, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el valor al consumidor de las naftas y el gasoil que comercializa la petrolera estatal en la Argentina.

El directivo explicó que la compañía aplica una política de precios basada en promedios móviles, sustentada en una fórmula matemática que busca evitar que los picos y valles del mercado internacional se trasladen de manera directa al surtidor. "No hay que actuar con pánico en estos escenarios", remarcó.

La política de promedios móviles y el impacto en surtidores

Marín sostuvo que en YPF no se toma como referencia el precio del petróleo en el día a día, sino que se utiliza un promedio que amortigua las variaciones abruptas. "En YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles", explicó en diálogo con radio La Red.

Bajo esa lógica, el CEO enfatizó que es preferible mantener los precios constantes, incluso frente a movimientos bruscos del barril. Según su análisis, cuando las subas o bajas son rápidas y de corta duración, no impactan de forma directa en el precio final.

"No habrá cimbronazos con los precios de las naftas. Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones", sostuvo Marín, al referirse a la reacción de la compañía frente a la actual coyuntura internacional.

No obstante, también advirtió que si el precio del Brent continúa en alza durante un período prolongado, el valor del litro de nafta y gasoil podría verse afectado, aunque ese traslado sería "muy de a poco". En ese marco, deslizó que será necesario "esperar el desenlace de la guerra" para evaluar el comportamiento definitivo del mercado.

El salto del Brent y el rol del estrecho de Ormuz

El conflicto bélico en la región provocó una fuerte reacción en el mercado energético global. Este martes, el Brent aumentó otro 8,5% y superó los US$84 por barril, un máximo en los últimos dos años.

Marín explicó el trasfondo técnico de esta suba y apuntó directamente a la situación en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico cuya estabilidad resulta clave para el comercio internacional de energía.

"Lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios", detalló.

El paso marítimo entre Irán y Omán concentra una porción sustancial del tráfico energético global. Según los datos expuestos:

Por allí circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo.

Se transportan unos 19 millones de barriles diarios.

Operan un promedio de 13 buques por día.

Gran parte de la producción de crudo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos transita por esa vía estratégica. La eventual afectación de ese corredor marítimo implica una ruptura en la oferta global, lo que presiona los precios al alza en los mercados internacionales.

Escenario abierto y prudencia en las decisiones

En este contexto de incertidumbre, el titular de YPF planteó que la compañía opta por una estrategia de prudencia. El uso de promedios móviles busca evitar reacciones automáticas ante movimientos que podrían resultar transitorios.

El mensaje central del directivo fue claro: no actuar con pánico frente a escenarios de alta volatilidad. Mientras el Brent se mantiene en niveles que no se veían desde hace dos años, la petrolera estatal sostiene que las decisiones se toman con calma y bajo criterios técnicos.

Sin embargo, el propio Marín reconoció que el comportamiento futuro del barril dependerá del desarrollo del conflicto. Si la tendencia alcista se consolida en el tiempo, el impacto en el mercado local podría materializarse de manera gradual.

Por ahora, según la conducción de YPF, la prioridad es sostener la estabilidad en los precios al consumidor, amortiguando los efectos inmediatos de un escenario internacional marcado por la tensión geopolítica y la volatilidad energética.