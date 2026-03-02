PAMI: cuáles son los cinco beneficios sin costo que pueden recibir los jubilados en 2026

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece en 2026 una serie de beneficios gratuitos diseñados para mejorar la calidad de vida de sus más de cinco millones de afiliados. Estos elementos abarcan desde insumos médicos, hasta equipamiento para la movilidad y el cuidado personal, todos disponibles sin costo a través de trámites digitales o presenciales.

Los beneficios se solicitan mediante la plataforma oficial de PAMI o en sus agencias, con la posibilidad de que un familiar, apoderado o médico inicie el proceso. La mayoría de los trámites requieren una Orden Médica Electrónica (OME), aunque algunos, como los pañales, simplificaron sus requisitos para facilitar el acceso.

La entrega de los insumos se realiza en un plazo de 30 días corridos desde la última provisión, y cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.

Los 5 elementos que PAMI entrega gratis a jubilados desde 2026

PAMI entrega cinco elementos sin costo que cubren higiene, movilidad y visión, gestionados mediante programas específicos y con trámites mayormente digitales:

Colchón antiescaras

PAMI brinda colchones antiescaras para afiliados con inmovilidad prolongada. Este elemento previene úlceras por presión y mejora la comodidad de quienes pasan largos períodos en cama. El trámite requiere una Orden Médica Electrónica (OME) o, en su defecto, DNI, orden manual del médico y resumen de historia clínica. La gestión se puede realizar de manera online o presencial con turno previo.

Inodoro portátil

Los afiliados con dificultades de movilidad pueden acceder a inodoros portátiles sin costo. Este equipamiento facilita la autonomía en el hogar y reduce riesgos de caídas. El proceso de solicitud es similar al del colchón antiescaras, con la misma documentación requerida. El inodoro portátil se entrega para mejorar la calidad de vida de quienes tienen limitaciones para desplazarse.

Trapecio para camas

El trapecio es un elemento de apoyo para cambios de posición en la cama, ideal para personas con movilidad reducida. PAMI lo entrega gratis con la presentación de una Orden Médica Electrónica o documentación alternativa. El trámite se realiza de manera digital o presencial.

Anteojos recetados

PAMI cubre el 100% del costo de anteojos recetados, incluyendo armazón y cristales. Los afiliados pueden elegir entre lentes para visión de cerca, de lejos o bifocales, con una receta oftalmológica válida por 150 días. El beneficio permite hasta dos pares por año y se retiran en ópticas adheridas sin pago adicional.

El trámite comienza con un turno con un oftalmólogo de PAMI, y luego, con la Orden Médica Electrónica, el afiliado se dirige a una óptica adherida para elegir el armazón.

Pañales para adultos

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) entrega pañales a domicilio de forma mensual y sin costo. Los afiliados reciben entre 30, 60 o 90 unidades, según su nivel de incontinencia, con una Orden Médica Electrónica válida por 6 meses.

La renovación se hace cada semestre para evitar interrupciones en la entrega. Para inscribirse, se necesita DNI, credencial de afiliación y una receta electrónica vigente que detalle diagnóstico, cantidad requerida y datos de contacto. La entrega se realiza dentro de los 30 días posteriores al pedido anterior.

Medicamentos PAMI en 2026: cuáles son gratis y cómo pedirlos

Las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI podrán acercarse a la farmacia para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos de manera simple y rápida.

El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. Los medicamentos completamente gratuitos son los siguientes:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, se ofrece un 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas, cuya cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. En tanto, el organismo brinda 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, que son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es fácil. Primero, los afiliados deben acceder al subsidio social del organismo. Para eso, deben:

Ingresar a la web de PAMI Ingresar a la sección "Trámites Web" Dentro de la solapa "Medicamentos", ingresar a la sección de "Medicamentos sin cargo por subsidio social" Presionar "Iniciar trámite web" Presionar "Solicitar el servicio" Ingresar el número de afiliado, DNI y trámite del último DNI Completar el formulario de contacto Leer los requisitos y presionar "Si, continuar" Completar el cuestionario Enviar el cuestionario

Luego, los afiliados deben pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia para finalmente retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI.