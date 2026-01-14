El Banco Central compró US$187 millones y ya acumuló más de US$500 millones en una semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario y compró este miércoles US$187 millones, en lo que constituyó la adquisición diaria más elevada en lo que va de enero. Con esta operación, el organismo sumó siete jornadas consecutivas de compras.

De esta manera, el BCRA acumula US$515 millones en lo que va del año, en el marco de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias puesta en marcha por el Gobierno nacional.

Tras estas operaciones, las reservas internacionales totalizaron US$44.717 millones, lo que representa un incremento de US$351 millones desde el 9 de enero, luego de afrontar vencimientos de deuda.

El Banco Central, presidido por Santiago Bausili, había anticipado que su intervención en el mercado representaría hasta el 5% del volumen negociado diariamente. Sin embargo, este martes el monto adquirido superó ese parámetro, ya que el total operado en la jornada fue de US$268,793 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias

El pasado 2 de enero, el Gobierno puso en marcha una nueva etapa del esquema cambiario y monetario, basada en dos ejes principales: la ampliación de las bandas dentro de las cuales flota el dólar y el programa de compra de reservas por parte del BCRA.

A diferencia del esquema anterior, las bandas dejaron de ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual y pasaron a actualizarse en función de la inflación. Durante enero, el ajuste del tipo de cambio será del 2,5%, mientras que el techo de la banda, que a fines de diciembre se ubicaba en $1.526,09, ascenderá a $1.564 hacia fin de mes.

En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que según informó el INDEC fue del 2,8%.

El mecanismo establece que los límites del dólar se ajustan de manera diaria hasta completar, al cierre de cada mes, el porcentaje correspondiente al último dato de inflación disponible, con un rezago de dos meses.

En cuanto a la acumulación de reservas, el Banco Central está habilitado a comprar hasta el 5% de los dólares operados diariamente en el mercado, además de realizar adquisiciones en bloque por montos superiores.