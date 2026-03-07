El Banco Central fija una nueva tasa obligatoria para actualizar montos en juicios laborales

El Banco Central estableció una nueva tasa de interés que será de uso obligatorio para la actualización de montos en juicios laborales pendientes. La medida se enmarca en un requerimiento específico incorporado dentro de la ley de reforma laboral que fue promulgada este viernes, y establece un criterio uniforme para el cálculo de intereses en litigios vinculados al ámbito laboral.

La implementación de esta tasa responde a la necesidad de definir un parámetro claro y homogéneo que pueda utilizarse en las causas judiciales en trámite. Hasta ahora, la actualización de montos en muchos litigios laborales podía depender de distintos criterios, lo que generaba divergencias en los cálculos y resultados finales.

Con esta nueva disposición, el sistema incorpora un referente oficial y obligatorio, lo que busca ordenar el proceso de actualización de deudas derivadas de conflictos laborales que aún permanecen en los tribunales.

Cómo se calcula la nueva tasa

La tasa definida por la autoridad monetaria corresponde a una tasa pasiva que se construye a partir de un indicador específico del sistema financiero.

En concreto, el cálculo surge del promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Entre las características principales del indicador se destacan:

Tipo de tasa: tasa pasiva.

Base de cálculo: promedio ponderado de la tasa efectiva diaria.

Referencia: depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Origen de los datos: tasas pagadas por las entidades financieras.

Este diseño busca vincular la actualización de las deudas judiciales con un indicador representativo del costo del dinero en el sistema financiero, tomando como referencia los rendimientos que perciben los ahorristas por sus colocaciones en moneda local.

Una serie histórica que comienza en 1993

Junto con la definición de la tasa, el Banco Central también puso en marcha una serie estadística específica destinada a facilitar la aplicación del nuevo mecanismo.

La serie comienza el 3 de junio de 1993, lo que permite contar con un registro amplio que cubre más de tres décadas de información. De acuerdo con lo informado por la autoridad monetaria, la serie será actualizada diariamente, de modo que pueda utilizarse de manera continua en el cálculo de intereses dentro de causas judiciales.

Esta actualización permanente permitirá que los tribunales y las partes involucradas dispongan de un dato vigente y uniforme para cada período, evitando inconsistencias en la determinación de los montos finales de las obligaciones.

El objetivo: dar consistencia a los cálculos judiciales

Desde el Banco Central se explicó que la publicación de esta serie tiene como finalidad dar consistencia a los cálculos de actualización de montos en litigios laborales.

El organismo subrayó que el nuevo instrumento apunta a estandarizar la metodología utilizada en los procesos judiciales, un aspecto clave cuando se trata de determinar intereses acumulados durante largos períodos de tiempo.

En muchos casos, los juicios laborales pueden extenderse durante años, por lo que la actualización de los montos adeudados constituye un elemento central dentro de las sentencias o acuerdos finales. En ese contexto, contar con una referencia oficial y sistemática busca aportar mayor previsibilidad a las partes involucradas.

Una calculadora para estimar las actualizaciones

Como complemento a la publicación de la tasa y de la serie estadística, el Banco Central también habilitó una calculadora específica destinada a facilitar la aplicación práctica del nuevo esquema.

Esta herramienta permite estimar el resultado de aplicar la tasa a un monto inicial durante un período determinado, lo que resulta especialmente útil para abogados, peritos, jueces y otros actores del sistema judicial.

La calculadora funciona como un instrumento de apoyo que permite proyectar la evolución de una deuda bajo el nuevo criterio de actualización. Para ello, toma como base:

Un monto inicial.

Un período determinado sobre el cual se aplicará la tasa.

La serie publicada por el Banco Central.

De este modo, la herramienta permite obtener una estimación del monto actualizado a partir de la aplicación de la tasa definida por la autoridad monetaria.

Un nuevo marco para la actualización de deudas laborales

Con la fijación de esta tasa obligatoria, la implementación de una serie estadística histórica que se remonta a 1993 y la habilitación de una calculadora específica, el Banco Central introduce un conjunto de instrumentos destinados a ordenar el cálculo de intereses en los litigios laborales.

La iniciativa, vinculada directamente a la ley de reforma laboral promulgada este viernes, busca establecer un marco uniforme para la actualización de montos en juicios pendientes, apoyado en un indicador basado en la evolución de las tasas pagadas por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

El nuevo esquema, según explicó la autoridad monetaria, tiene como propósito central dar mayor consistencia y previsibilidad a los cálculos utilizados en las causas judiciales laborales, mediante la utilización de un parámetro oficial que se actualizará diariamente.