Paso a paso para inscribirte en Pami si recién te jubilaste

Acceder a una cobertura de salud integral es una de las principales preocupaciones de los adultos mayores en Argentina al concluir su etapa laboral activa. El Programa de Atención Médica Integral (Pami) se posiciona como la obra social de referencia para jubilados y pensionados, permitiendo el acceso a atención médica profesional, medicamentos sin costo y diversos beneficios.

El sistema contempla distintas modalidades para asegurar que nadie quede fuera de la cobertura de salud. La más frecuente es la afiliación titular definitiva, destinada a quienes ya perciben su jubilación o pensión nacional y cuyos aportes se derivan automáticamente al organismo.

Sin embargo, el derecho a la salud no se suspende durante la transición previsional: quienes están gestionando su retiro ante la Anses pueden acceder a una afiliación provisoria. Asimismo, el sistema incluye a personas mayores de 70 años sin beneficio previsional ni obra social, y a beneficiarios de pensiones italianas en el país.

Cómo afiliarse a Pami si ya te jubilaste

El titular tiene además la facultad de incorporar a su grupo familiar, incluyendo cónyuges, concubinos, hijos menores, hijos estudiantes hasta los 25 años o hijos con incapacidad. Para iniciar la gestión de manera ágil y sencilla, es fundamental contar con los siguientes documentos:

Último recibo de cobro de la jubilación o pensión.

DNI con domicilio actualizado (formato tarjeta para validar identidad online).

Codem, emitido por la Anses.

Número de Cuit o Cuil.

Durante marzo de 2026, el trámite para jubilados nacionales se realiza de manera totalmente digital a través del sitio web oficial de Pami. El procedimiento es intuitivo y puede ser realizado por el titular o su apoderado siguiendo estos pasos:

Ingreso web: acceder al portal oficial y seleccionar la opción de afiliación.

acceder al portal oficial y seleccionar la opción de afiliación. Validación de identidad: cargar los datos personales.

cargar los datos personales. Encuesta de salud: es crucial no interrumpir la conexión hasta finalizar este punto, en un proceso que demora unos 10 minutos en total.

es crucial no interrumpir la conexión hasta finalizar este punto, en un proceso que demora unos 10 minutos en total. Confirmación: una vez enviado el formulario, si los datos son correctos, el sistema finaliza la gestión automáticamente.

Al concluir el trámite, el nuevo afiliado recibirá un correo electrónico con su credencial digital y la cartilla médica correspondiente. Desde ese instante, todas las prestaciones quedan habilitadas sin necesidad de esperar plazos adicionales, permitiendo el uso del sistema en cualquier punto del país.