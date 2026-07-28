El Banco Central interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de compras de dólares

Luego de haber hilvanado más de 130 jornadas consecutivas con intervenciones en el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió este martes una secuencia que se había convertido en uno de los rasgos más destacados de su estrategia de acumulación de reservas.

En concreto, la autoridad monetaria había completado 135 jornadas consecutivas de intervenciones desde el 2 de enero, fecha en la que comenzó a operar bajo esa modalidad en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La decisión de no realizar compras marcó el final de un ciclo sostenido que acompañó la implementación de la denominada "fase 4" del programa monetario.

Durante ese período, el organismo logró adquirir US$13.128 millones en el mercado mayorista, una cifra que se ubicó dentro del rango de estimaciones que manejaba el Gobierno. Esas proyecciones contemplaban un resultado de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez existente en el mercado de cambios.

Julio había mostrado un ritmo de compras superior al promedio anual

El desempeño del Banco Central durante julio reflejaba una aceleración en el ritmo de adquisición de divisas. Hasta este martes, el organismo había cerrado cada jornada con un promedio de US$116 millones diarios, un nivel que superaba el promedio acumulado del año, estimado en US$97 millones por día.

En ese contexto, las compras realizadas durante el séptimo mes del año alcanzaban US$1.963 millones, por encima de los US$1.418 millones registrados durante junio.

Entre los principales datos del desempeño reciente se destacan:

135 jornadas consecutivas de intervenciones en el Mercado Libre de Cambios.

de intervenciones en el Mercado Libre de Cambios. US$13.128 millones adquiridos desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario.

adquiridos desde el inicio de la "fase 4" del programa monetario. Estimaciones oficiales de acumulación de reservas entre US$10.000 millones y US$17.000 millones .

. Promedio de compras en julio de US$116 millones diarios .

. Promedio anual de adquisiciones de US$97 millones diarios .

. Compras acumuladas en julio por US$1.963 millones .

. Compras registradas en junio por US$1.418 millones.

La demanda del sector energético condicionó la acumulación de reservas

La continuidad de esa estrategia encontró un límite en la elevada demanda de dólares proveniente del sector energético, un factor que restringió la posibilidad del Banco Central de seguir incrementando sus reservas internacionales.

Como consecuencia, las reservas finalizaron la jornada en US$48.931 millones, lo que representó una disminución diaria de US$234 millones.

Ese comportamiento marcó un cambio respecto de la dinámica que se venía observando durante los meses anteriores, en los que las compras sostenidas en el mercado mayorista habían permitido fortalecer las reservas internacionales.

La mirada de Sebastián Menescaldi sobre un posible "techo artificial"

En medio de la jornada, Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo, planteó la posibilidad de que el comportamiento observado respondiera a la existencia de un "techo artificial".

El especialista sostuvo que:

"El BCRA no pueden vender por el acuerdo con el FMI. Pero en los hechos hoy se vió un techo de $1500, quizás con ventas o del Tesoro (los depósitos en dólares vienen bajando y no vemos el por qué) o del ANSeS".

Asimismo, agregó que:

"Algo parecido ya había ocurrido hace un mes aproximadamente".

Sus declaraciones se produjeron en una jornada en la que el Banco Central finalizó con una posición neta que coincidió con un mercado que continuó mostrando una tendencia alcista.

El dólar mayorista se mantuvo por debajo de los $1.500

Mientras se interrumpía la secuencia de compras oficiales, el mercado cambiario mantuvo su comportamiento alcista.

El tipo de cambio mayorista permaneció por debajo de la barrera de $1.500, ubicándose a un 22,9% del techo de la banda cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.841,169.

En el segmento minorista tampoco se registraron modificaciones respecto de la jornada previa. El dólar se sostuvo en $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Ese valor determinó que el dólar tarjeta alcanzara los $1.976 para las compras realizadas en el exterior.

Por su parte, el relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicó que el tipo de cambio promedio para la venta se ubicó en $1.520,82.

Un punto de inflexión dentro de la estrategia cambiaria

La interrupción de las compras en el Mercado Libre de Cambios puso fin a una racha de 135 jornadas consecutivas que había comenzado el 2 de enero y que permitió al Banco Central acumular US$13.128 millones durante la vigencia de la "fase 4" del programa monetario.

La jornada estuvo marcada por la incidencia de la fuerte demanda de dólares del sector energético, la caída diaria de las reservas hasta US$48.931 millones, el mantenimiento del dólar mayorista por debajo de los $1.500, la continuidad del dólar minorista en $1.520 en el Banco Nación y las declaraciones del economista Sebastián Menescaldi, quien planteó la posibilidad de la existencia de un "techo artificial" en el mercado cambiario.