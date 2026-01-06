El Banco Central retomó las compras de divisas y superó los USD 100 millones acumulados

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir activamente en el mercado cambiario y sumó nuevas compras de divisas, en un contexto marcado por recientes modificaciones en la política cambiaria y por la expectativa del mercado financiero ante un importante vencimiento de deuda previsto para esta semana. En total, la autoridad monetaria acumuló más de USD 100 millones en apenas dos días, lo que permitió fortalecer las reservas internacionales y llevarlas a niveles que no se observaban desde hace tres años.

Según se informó oficialmente, este martes el Banco Central adquirió USD 83 millones en el mercado de cambios. Esta cifra se suma a los USD 21 millones que había comprado el lunes, lo que consolida una racha positiva en términos de acumulación de reservas en el inicio de la semana. Las operaciones se dieron en el marco de la nueva política cambiaria que incluye un ajuste de las bandas dentro de las cuales puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

Como resultado de estas compras, las reservas internacionales del BCRA volvieron a superar la barrera de los USD 44.000 millones y alcanzaron un total de USD 44.187 millones. Se trata de un nivel que no se registraba desde hace aproximadamente tres años, de acuerdo con la información difundida por la agencia Noticias Argentinas. El dato fue seguido de cerca por los analistas del mercado, que observan con atención la evolución de las reservas en un contexto de elevada incertidumbre financiera.

Las adquisiciones de divisas se produjeron mientras el mercado financiero permanece a la espera de definiciones clave vinculadas al pago de deuda previsto para este viernes. El Tesoro Nacional debe afrontar vencimientos por alrededor de USD 4.200 millones, correspondientes a bonos de la deuda, un compromiso que concentra la atención de inversores y operadores financieros por su impacto potencial en la estabilidad cambiaria y en el nivel de reservas.

En este escenario, la intervención del Banco Central es interpretada como una señal de respaldo a la nueva estrategia cambiaria y como un intento de reforzar el colchón de reservas en la antesala de un pago significativo de deuda externa. La capacidad del organismo para sostener esta dinámica de compras será uno de los factores centrales que evaluará el mercado en los próximos días.

En paralelo, la cotización del dólar mostró una leve baja. En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió hasta los $1.468, reflejando una menor presión compradora en el mercado oficial. En tanto, en el Banco Nación, el dólar también registró una caída de $5 y cerró a $1.490 para la venta, en línea con la tendencia observada en el mercado mayorista.

La evolución del dólar y de las reservas se da en un contexto de transición en la política cambiaria, con un esquema que busca mayor previsibilidad dentro de bandas de flotación y una reducción de la volatilidad. En ese marco, las compras de divisas por parte del Banco Central apuntan a consolidar la estabilidad del mercado y a fortalecer la posición externa del país, en momentos en que la atención está puesta tanto en la política económica como en el cumplimiento de los compromisos financieros.

Con el foco puesto en el vencimiento de deuda de esta semana y en la reacción de los mercados, los próximos movimientos del Banco Central serán determinantes para evaluar la efectividad del nuevo esquema cambiario y su impacto sobre las reservas, el dólar y las expectativas económicas.