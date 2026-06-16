El petróleo se acerca a perforar los US$80 tras el acuerdo en Medio Oriente

El mercado internacional del petróleo continúa ajustando sus precios tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán que pone fin a la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, la cotización del crudo mantiene una marcada tendencia descendente y se encuentra a punto de perforar la barrera de los US$80 por barril, un nivel que los operadores siguen de cerca por su relevancia para el comercio energético global.

Al promediar las operaciones de este martes, el petróleo Brent, referencia internacional para gran parte de los mercados, cotizaba en US$80,99 por barril. El valor representaba una nueva caída de 2,18% en la rueda, de acuerdo con los datos publicados por la firma Investing.com y consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

La baja se profundiza a medida que los inversores y operadores incorporan en sus decisiones comerciales el nuevo escenario geopolítico derivado del entendimiento entre Washington y Teherán. Aunque todavía restan detalles para la firma definitiva del acuerdo, los mercados ya actúan bajo la premisa de que el conflicto ha ingresado en una etapa de resolución.

Los mercados anticipan la normalización

Uno de los factores centrales detrás de la caída del petróleo es la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más estratégicas para el transporte mundial de hidrocarburos.

Si bien aún no se completaron todos los pasos necesarios para restablecer plenamente el tránsito fluvial por esa zona, los operadores consideran que ese escenario es altamente probable. Como consecuencia, las operaciones comerciales ya se están concretando bajo el supuesto de una normalización progresiva del flujo de petróleo.

La expectativa de que vuelva a funcionar plenamente una de las principales rutas energéticas del mundo reduce los temores sobre eventuales interrupciones en el abastecimiento y, en consecuencia, ejerce presión bajista sobre los precios internacionales del crudo.

Efectos contrapuestos para la Argentina

La caída del petróleo abre distintos escenarios para la economía argentina y para los actores vinculados a la industria energética.

Por un lado, el retroceso de la cotización internacional favorece las negociaciones entre las empresas petroleras y las refinadoras para evitar incrementos en los precios de los combustibles. Con un barril más barato, se fortalece la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan sostener los valores actuales en el mercado interno.

Sin embargo, el impacto no es uniforme. La contracara de esta situación es una reducción en los ingresos de divisas provenientes de la exportación de crudo. Un menor precio internacional implica que cada barril vendido genera menos recursos, afectando así la capacidad de ingreso de dólares por parte del sector.

Entre los principales efectos señalados se encuentran:

• La mayor viabilidad de acuerdos para evitar aumentos en los combustibles.

• La reducción de los ingresos de divisas por exportaciones de petróleo.

• La reacción negativa de los mercados financieros vinculados al sector energético.

YPF sintió el impacto en el mercado

La reacción de los inversores también se reflejó en el comportamiento bursátil de YPF. La petrolera registró una fuerte corrección en el mercado como consecuencia directa de la caída del precio de su principal producto de exportación.

Según los datos conocidos, la acción de YPF perdió ayer hasta un 6%, en una jornada marcada por el repliegue de las cotizaciones energéticas internacionales.

La evolución del papel mostró cómo los mercados financieros trasladan rápidamente a las valuaciones empresariales los cambios en las perspectivas de rentabilidad del sector. En este caso, la baja del crudo impactó sobre las expectativas de ingresos futuros vinculados a la actividad exportadora.

Un mercado atento a los próximos pasos

Mientras el Brent se mantiene en torno a los US$80,99 y muy cerca de perforar el umbral de los US$80 por barril, los operadores continúan monitoreando la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los avances hacia la reapertura total del estrecho de Ormuz.

La tendencia observada durante las últimas ruedas muestra que el mercado ya descuenta un escenario de normalización en Medio Oriente. Bajo esa expectativa, el petróleo continúa retrocediendo y arrastra consigo consecuencias que se extienden desde los grandes mercados internacionales hasta economías exportadoras como la argentina, donde el menor costo energético convive con la perspectiva de una menor entrada de divisas y con la presión sobre las empresas vinculadas al negocio petrolero.