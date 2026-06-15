Fin de semana largo en la Capital: el impacto económico superó los $625 millones

San Fernando del Valle de Catamarca volvió a ubicarse entre los destinos elegidos por quienes aprovecharon el fin de semana largo en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Los datos relevados por el Observatorio de Turismo Municipal reflejaron una significativa afluencia de visitantes y un impacto económico que superó los 625 millones de pesos, resultado de la actividad generada en distintos sectores vinculados al turismo.

De acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de Turismo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital junto a la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca, entre el 13 y el 15 de junio la ciudad recibió un total estimado de 1.900 visitantes entre turistas y excursionistas.

La circulación de visitantes generó movimiento en áreas como alojamiento, gastronomía, experiencias turísticas, comercios y diversos servicios locales, fortaleciendo la actividad económica durante uno de los fines de semana largos más importantes del calendario nacional.

Más de mil turistas alojados y cerca de 900 excursionistas

El relevamiento indicó que durante el período analizado se alojaron en establecimientos registrados un total de 1.008 turistas. A esta cifra se sumó la presencia de aproximadamente 900 excursionistas que visitaron la ciudad sin pernoctar en ella, pero que igualmente contribuyeron al consumo y al dinamismo económico del destino.

Los datos reflejan una combinación equilibrada entre visitantes que eligieron permanecer varios días en la Capital y aquellos que realizaron visitas de corta duración.

En materia de gasto, el informe destacó que los turistas alojados registraron un desembolso diario promedio de $157.720, mientras que los excursionistas realizaron gastos cercanos a los $45.037 por jornada.

Una estadía promedio que marca tendencia

Uno de los datos más relevantes del informe fue la estadía promedio registrada durante el fin de semana largo. Los visitantes permanecieron en la ciudad un promedio de 3,7 noches, un indicador que refleja una tendencia creciente a extender las estadías más allá de los días estrictamente comprendidos dentro del feriado.

Este comportamiento adquiere especial relevancia para el sector turístico porque permite ampliar el impacto económico derivado de la actividad y favorece el consumo en distintos rubros vinculados al turismo.

Además, evidencia la capacidad de San Fernando del Valle de Catamarca para ofrecer propuestas que incentivan permanencias más prolongadas, fortaleciendo su posicionamiento como destino urbano y cultural.

La hotelería superó las expectativas

El desempeño de los establecimientos de alojamiento fue otro de los aspectos destacados por el relevamiento. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 47,5 por ciento, una cifra que superó las previsiones existentes para el período.

Dentro del sector hotelero, los Apart Hotel mostraron el mejor rendimiento, con una ocupación del 73,7 por ciento. Por detrás se ubicaron los hoteles de una estrella, que alcanzaron un promedio de ocupación del 57,4 por ciento.

Los indicadores hoteleros más destacados fueron:

• Ocupación hotelera promedio: 47,5%.

• Ocupación en Apart Hotel: 73,7%.

• Ocupación en hoteles de una estrella: 57,4%.

El informe también destacó que el comportamiento de la demanda estuvo impulsado en gran medida por la realización de importantes eventos deportivos que se desarrollaron durante esos días en la ciudad.

El impulso de los eventos deportivos

Entre los factores que explican el desempeño turístico registrado durante el fin de semana largo sobresalen dos competencias deportivas de relevancia.

Por un lado, la realización del Abierto Argentino de XCO-XCC de Mountain Bike. Por otro, la disputa de la Liga Argentina de Pádel.

Ambos eventos generaron un flujo adicional de visitantes y contribuyeron a fortalecer la oferta turística local. La llegada de deportistas, equipos, acompañantes y espectadores tuvo un impacto directo sobre la demanda de alojamiento y servicios, llegando incluso a provocar picos de ocupación del 100 por ciento en establecimientos de alojamiento de categoría media.

Estos resultados fueron determinantes para que la ocupación hotelera final superara las expectativas iniciales.

El perfil de quienes eligieron la Capital

El estudio también permitió conocer características específicas de los visitantes que arribaron a la ciudad durante el feriado. El 94 por ciento correspondió a turistas nacionales, mientras que el 6 por ciento restante estuvo integrado por residentes de otras localidades de la provincia.

Las principales provincias emisoras fueron:

• Santa Fe: 22%.

• Córdoba: 17%.

• Tucumán: 11%.

En cuanto a las motivaciones de viaje, el 83 por ciento señaló que eligió la Capital por vacaciones, ocio o recreación.

Respecto de la modalidad de viaje:

• El 44% llegó en grupos familiares.

• El 39% viajó en pareja.

• El 11% arribó con amigos.

El automóvil particular fue el medio de transporte predominante, utilizado por el 83 por ciento de los visitantes.

Altos niveles de satisfacción y crecimiento sostenido

Otro aspecto relevante del informe estuvo vinculado a la valoración de la experiencia turística. El 44 por ciento de los visitantes llegó por primera vez a San Fernando del Valle de Catamarca, mientras que el 89 por ciento aseguró no haber considerado otros destinos al momento de planificar su viaje.

Los niveles de satisfacción registrados fueron especialmente elevados. El 100 por ciento de los encuestados afirmó que recomendaría la ciudad a otras personas y el 94 por ciento manifestó su intención de regresar en futuras oportunidades.

Los resultados también muestran una evolución positiva respecto de otros períodos comparables. La ocupación hotelera registrada durante este fin de semana largo mejoró en 2,5 puntos porcentuales respecto del último feriado extendido por el Día de la Revolución de Mayo y superó ampliamente el 30,8 por ciento alcanzado durante el mismo fin de semana de 2025.

De esta manera, los indicadores relevados ratifican el crecimiento sostenido de la actividad turística en la Capital y el impacto que genera sobre la economía local. El movimiento registrado durante el fin de semana largo fortaleció nuevamente la posición de San Fernando del Valle de Catamarca como uno de los principales destinos urbanos y culturales de la región.