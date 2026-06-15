El riesgo país argentino cae a 425 puntos y alcanza su nivel más bajo en más de ocho años

Los mercados internacionales iniciaron la semana con una marcada tendencia positiva que impactó tanto en las principales bolsas del mundo como en los activos financieros argentinos. La jornada estuvo dominada por el optimismo de los inversores luego del anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán destinado a poner fin a tres meses de conflicto y permitir la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La noticia provocó una inmediata reacción en los mercados. Mientras las bolsas registraban importantes avances, los precios internacionales del petróleo experimentaban una fuerte corrección a la baja. El corredor marítimo cuya reapertura fue anunciada concentra aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo, por lo que cualquier modificación en su operatividad tiene repercusiones directas sobre las expectativas económicas globales.

En ese marco de mayor confianza, los indicadores bursátiles estadounidenses mostraron importantes ganancias, especialmente en el sector tecnológico, contribuyendo a un escenario de mayor apetito por el riesgo entre los inversores.

El riesgo país toca un nuevo mínimo

Dentro de este contexto internacional favorable, los activos argentinos volvieron a destacarse. Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron subas cercanas al 1% en promedio. Ese desempeño impulsó una nueva reducción del riesgo país elaborado por JP Morgan.

El indicador retrocedió 11 unidades y se ubicó en 425 puntos básicos, alcanzando así su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018, cuando había cerrado en 419 puntos.

La reducción del riesgo país constituye uno de los indicadores más observados por el mercado para medir la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina.

El rol de los bonos del Tesoro estadounidense

La mejora observada en los bonos argentinos estuvo acompañada por un comportamiento similar en los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La suba en los precios de estos instrumentos financieros provocó un descenso sensible en sus rendimientos, que retrocedieron alrededor de cuatro puntos básicos.

Este movimiento respondió a una mejora general en las expectativas de los inversores, quienes encontraron un escenario internacional menos tensionado tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán.

La combinación entre un mejor contexto global y la recuperación de los activos argentinos contribuyó a consolidar una jornada particularmente favorable para el mercado financiero.

Las mejoras de calificación impulsan la confianza

Además de los factores internacionales, el mercado encontró otro elemento de respaldo en la decisión de la calificadora S&P (Standard and Poor's) de elevar la nota correspondiente a la deuda soberana argentina y a algunos ADR negociados en Nueva York.

La medida se produjo después de una decisión similar adoptada previamente por Fitch, reforzando la percepción positiva sobre los activos argentinos. El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, explicó que numerosos fondos de inversión operan bajo restricciones normativas que les impiden mantener activos de países calificados dentro del rango "CCC".

Según señaló, esos mandatos suelen exigir que al menos dos de las tres principales agencias internacionales ubiquen al soberano dentro de la categoría "B" para habilitar nuevas asignaciones de capital.

De acuerdo con Ritondale, la mejora otorgada por S&P elimina parte de esas restricciones regulatorias y abre la posibilidad de que ingresen nuevos flujos de inversión provenientes de fondos que anteriormente tenían vedado asumir riesgo argentino.

Expectativas sobre nuevos catalizadores

El análisis realizado por el economista también destacó que, a diferencia de otros cambios de calificación observados en el pasado, esta nueva mejora podría tener efectos más duraderos sobre la valuación de los activos nacionales.

Ritondale sostuvo que este proceso podría fortalecerse durante las próximas semanas a partir de diversos factores que el mercado sigue de cerca.

Entre ellos mencionó:

• La formalización de líneas de financiamiento garantizadas por organismos internacionales.

• La realización de un nuevo pago de bonos soberanos previsto para julio.

• El mantenimiento de las compras de reservas en niveles elevados.

• Una eventual emisión internacional de bonos soberanos durante el tercer trimestre del año.

Según su visión, estos elementos podrían actuar como catalizadores adicionales para sostener el interés de los inversores.

Wall Street celebra y el petróleo se desploma

La reacción positiva de los mercados se observó con claridad en Estados Unidos. Durante la mañana, los futuros de las acciones estadounidenses mostraron fuertes avances impulsados principalmente por el sector tecnológico.

A las 10:30 horas, los contratos del Nasdaq 100 registraban una suba del 2,2%, liderando las ganancias entre los principales índices bursátiles.

Por su parte:

• Nasdaq 100: +2,2%.

• S&P 500: +1,3%.

• Dow Jones Industrial Average: +1%.

La mejora se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el domingo por la noche la existencia de un acuerdo de alto el fuego con Irán, al que calificó como "completo" mediante una publicación en Truth Social.

De acuerdo con la información difundida, las conversaciones destinadas a ultimar el acuerdo de paz comenzarían dentro de un plazo de 60 días. Mientras tanto, ambas partes tienen previsto reunirse el próximo viernes en Suiza para formalizar la firma del acuerdo provisional.

La reapertura del Estrecho de Ormuz

La posibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz fue uno de los factores centrales detrás de la reacción de los mercados. Aunque el acuerdo provisional podría permitir el retorno de los petroleros a la zona durante esta misma semana, las estimaciones indican que la normalización completa del flujo marítimo podría demandar varios meses.

La falta de precisiones sobre los términos definitivos del entendimiento mantiene expectantes a armadores y operadores del sector energético.

No obstante, la perspectiva de una disminución de los riesgos sobre el abastecimiento global generó una fuerte caída en los precios internacionales del crudo. Los futuros del petróleo Brent del Mar del Norte se ubicaron en torno a los 83 dólares por barril para las posiciones con entrega en agosto.

En paralelo, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron más de un 5%, aunque continuaron cotizando por encima de los 80 dólares por barril.

En este escenario de fuerte optimismo global, mejora de calificaciones crediticias y recuperación de los bonos soberanos, la Argentina alcanzó uno de los hitos financieros más relevantes de los últimos años: un riesgo país de 425 puntos básicos, el nivel más bajo registrado desde abril de 2018.