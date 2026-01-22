El BCRA aseguró ante inversores que profundizará las reformas y prevé una inflación en baja durante 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) expuso ante inversores internacionales en Londres los principales lineamientos de la próxima etapa del programa económico y afirmó que el país avanzará en reformas estructurales, al tiempo que la inflación continuará desacelerándose a lo largo de 2026, un factor clave para las economías regionales, incluida Catamarca.

La presentación estuvo a cargo del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quien sostuvo que la economía argentina logró superar "la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado" y que el proceso de normalización financiera "ya está en marcha, sin necesidad de medidas extraordinarias".

Política monetaria y control de liquidez

Durante la exposición, Werning explicó que el Banco Central eliminó la ventana automática de liquidez (LEFI), avanzó en el control de los agregados monetarios y permitió que el mercado determine las tasas de interés.

Fase 4 del programa económico y acumulación de reservas

Según detalló el vicepresidente del BCRA, la autoridad monetaria ingresó en la denominada Fase 4 del programa económico, que combina reformas estructurales, acumulación de reservas y remonetización de la economía.

En ese marco, el organismo proyecta que la base monetaria pase del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno hacia fines de 2026, impulsada principalmente por compras de divisas en el mercado oficial. El Banco Central estima adquisiciones por hasta 10.000 millones de dólares, con posibilidad de ampliarlas si crece la demanda de dinero.

Inflación y expectativas del mercado

Werning aseguró que, a pesar de "episodios de tensión financiera", la inflación se mantuvo estable y que las expectativas del sector privado continúan "bien ancladas". Incluso, señaló que relevamientos privados anticipan que la inflación podría ubicarse en 2026 en los niveles más bajos de los últimos 16 años.

Esquema cambiario y frente externo

Otro de los puntos destacados fue la consolidación del esquema cambiario con bandas móviles, que se ajustan en función de la inflación. Tras las elecciones legislativas, tanto el tipo de cambio como los contratos de futuros volvieron a ubicarse dentro de los márgenes previstos, lo que fue interpretado como una señal de mayor credibilidad del programa económico.

En cuanto al frente externo, el Banco Central informó que las reservas brutas se encuentran en máximos históricos y que la deuda del Tesoro se redujo a mínimos, con una caída significativa del peso de los acreedores privados, que representan el 46% del PBI.

Reformas estructurales y proyección económica

Finalmente, Werning subrayó que el proceso económico se apoya en una agenda de reformas estructurales que incluye disciplina fiscal, prohibición del financiamiento monetario, modernización laboral, desregulación y estímulos a la inversión. El objetivo, afirmó, es consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un crecimiento sostenido en todo el país.