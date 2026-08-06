El BCRA descarta un rescate estatal a morosos y ratifica que la deuda es entre privados

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó de manera categórica este jueves la implementación de un programa estatal de rescate o auxilio para los clientes bancarios que registran moras en sus compromisos financieros. Esta definición constituyó la tercera expresión oficial en una semana sobre el tema, profundizando una línea discursiva que previamente habían marcado el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bausili formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del BCRA, donde coincidió plenamente con el jefe de Estado y el titular de Hacienda al sostener que el incremento en la morosidad carece de relevancia para el oficialismo. La decisión política de prescindir de fondos públicos para morosos se alza como un pilar fundamental de la actual gestión macroeconómica, la cual rechaza de plano cualquier mecanismo de asistencia que implique la intervención directa del Estado en contratos de índole privada.

El peligro histórico del intervencionismo y la postura de la banca

Durante su alocución, el titular de la autoridad monetaria profundizó en los fundamentos que sustentan la decisión de dejar las renegociaciones de deuda exclusivamente en manos de las propias entidades financieras y sus respectivos clientes. En este sentido, advirtió de manera tajante sobre los riesgos históricos que acarrea la injerencia estatal en los vínculos contractuales entre particulares, un factor que considera distorsivo.

"En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas", analizó Bausili ante la prensa.

Como correlato de esta visión, el funcionario aseguró que el propio sector privado prefiere gestionar esta coyuntura por sus propios medios: "Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos". Desde la óptica oficial, la intervención mediante la monetización de estas problemáticas queda completamente descartada, bajo la premisa de evitar transferencias de recursos que perjudiquen a terceros.

Diagnóstico de la morosidad y rol de las entidades financieras

Al analizar la situación actual del sistema financiero, Bausili restó dramatismo al comportamiento de los indicadores de incumplimiento y buscó llevar tranquilidad al mercado. Entre las principales precisiones conceptuales y técnicas brindadas por el funcionario y respaldadas por el Palacio de Hacienda, se destacan:

Ratio de morosidad: Se encuentra en niveles normales y no preocupa a las autoridades.

Proceso dinámico: Las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, un proceso que demanda meses.

Esfuerzo de los bancos: Las entidades financieras están realizando un esfuerzo mediante la refinanciación de deudas a tasas mucho más bajas y en plazos mucho más largos.

Evolución futura: Desde el Palacio de Hacienda se proyecta que el nivel de morosidad de los usuarios financieros tenderá a la baja en los próximos meses.

De este modo, el equipo económico ratificó formalmente que no habrá emisión monetaria, fondos fiduciarios ni subsidios de tasa destinados a absorber los incumplimientos de pago que se registren en el sistema financiero nacional.

Perspectivas macroeconómicas y confianza en las reformas

El evento institucional en la sede del BCRA también funcionó como un escenario propicio para que Santiago Bausili alimentara expectativas positivas sobre el rumbo general de la economía, durante la presentación del Informe de Política Monetaria del segundo trimestre del año. En compañía del vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, el economista anticipó que la inflación continuará a la baja y que la expansión de la actividad económica no se detendrá.

Expansión sectorial: "El crecimiento se va a expandir a todos los sectores", expresó entusiasmado Bausili.

Recomposición del consumo: El consumo logró recuperarse tras el shock monetario de 2025 y mantendrá dicha senda positiva en los próximos meses.

Carta orgánica: Respecto al proyecto oficialista para reformar la carta orgánica del BCRA, el funcionario manifestó un rotundo respaldo, expresando elogios y plena confianza en su pronta aprobación legislativa.

Las definiciones de Bausili consolidan un bloque monolítico junto al ministro de Economía, ratificando una vez más que la estrategia oficial descansa en la autonomía del sector privado, la disciplina fiscal y monetaria, y la convicción de que los desequilibrios coyunturales deben resolverse sin asistencia estatal.