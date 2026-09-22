El dólar mayorista se mantiene estable y el mercado mira la compra de reservas

El mercado cambiario local transcurre en un escenario de escasa volatilidad en la cotización, un comportamiento que se mantiene firme pese a una elevada demanda privada de divisas. En este marco, el dólar mayorista finalizó la jornada sin cambios en $1.514, reflejando una tranquilidad aparente en el segmento oficial de mayor volumen de operaciones.

Por su parte, al analizar las pizarras del Banco Nación, el billete operó a $1.535 para la venta, mientras que el promedio que realiza diariamente el BCRA de las distintas entidades financieras del sistema se ubicó en $1.533,694. En paralelo, dentro del universo de los dólares paralelos y financieros, el dólar blue registró un incremento hasta los $1.555. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP se ubica en los $1.534,43, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) experimenta un incremento del 1,4%, escalando hasta los $1.598,34.

Expectativas y futuros: el pulso de los contratos a término

Las proyecciones del mercado de futuros también reflejan las expectativas vigentes sobre el sendero de la moneda norteamericana. Los futuros del dólar operaron con avances hasta noviembre y, posteriormente, comenzaron a registrar descensos en los plazos más largos. Hacia el cierre del año, puntualmente para diciembre, el contrato de dólar se ubica en $1.603,5, marcando una pauta de cómo los inversores y operadores visualizan la evolución nominal de la divisa en el tramo final del ejercicio económico.

El contraste entre la agroindustria y la absorción privada

Uno de los principales interrogantes que desvela actualmente a los analistas y operadores del mercado pasa por la capacidad del Banco Central para transformar la elevada oferta de divisas en una mayor acumulación de reservas. Si bien el sector agroindustrial sostiene exportaciones récords, los niveles de absorción de divisas por parte del Banco Central siguen siendo bajos.

Para comprender la magnitud de este desfasaje, es útil repasar el comportamiento diario de los flujos monetarios y comerciales:

El sector agroexportador viene liquidando alrededor de US$ 170 millones diarios durante septiembre.

En contraste, la autoridad monetaria se encuentra comprando cerca de US$ 15 millones por rueda.

El resto de los sectores de la economía registra una demanda neta promedio cercana a u$s154 millones diarios, marcando el nivel más elevado desde octubre de 2025.

Esta intensa demanda privada de divisas viene absorbiendo buena parte de la oferta aportada por el sector agroexportador, lo cual restringe de manera directa el margen de acción del BCRA para acelerar la acumulación de reservas internacionales. Buena parte de los dólares genuinos provenientes del agro está siendo absorbida por importaciones, pagos externos y otras necesidades privadas.

El balance del Banco Central y el acumulado anual

La magnitud de esta restricción se reflejó con claridad en la última rueda analizada. El lunes, la autoridad monetaria compró apenas US$ 8 millones sobre un volumen total negociado de alrededor de US$ 608 millones, lo que representó una participación marginal del 1% del total operado. Con esta adquisición marginal, el saldo positivo acumulado durante el mes de septiembre alcanzó los US$ 211 millones.

No obstante, al ampliar la perspectiva temporal hacia el desempeño macroeconómico general en lo que va de 2026, las compras acumuladas de la autoridad monetaria ascienden a unos respetables u$s14.306 millones, aunque caracterizados por una desaceleración y un ritmo considerablemente menor durante los últimos meses debido al peso de la demanda corporativa y comercial.