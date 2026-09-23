Jubilaciones, pensiones y asignaciones: oficializaron los aumentos que regirán en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer este miércoles los nuevos valores que regirán desde octubre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las modificaciones fueron oficializadas mediante medidas publicadas en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la Resolución 284/2026, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el organismo estableció una actualización del 1,66% para el sistema previsional. El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento modifica los principales valores del sistema previsional a partir del próximo mes y establece tanto el nuevo haber mínimo garantizado como el máximo, además de actualizar prestaciones como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU).

Con la actualización, los valores que regirán desde octubre serán:

Haber mínimo garantizado: $435.748,51.

$435.748,51. Haber máximo: $2.932.174,85.

$2.932.174,85. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.598,81.

$348.598,81. Prestación Básica Universal (PBU): $199.335,05.

De esta manera, la actualización no alcanza únicamente a los haberes jubilatorios, sino que también modifica diferentes parámetros vinculados con el sistema de seguridad social.

También cambian las remuneraciones imponibles

La resolución incorpora además modificaciones en las remuneraciones imponibles, valores que inciden directamente sobre los aportes destinados al sistema de seguridad social.

A partir del período devengado de octubre, la base mínima quedará establecida en $146.759,98, mientras que la base máxima ascenderá a $4.769.631,49. La medida también establece los índices destinados a actualizar las remuneraciones que se utilizan para calcular nuevas jubilaciones. Esta disposición alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y también a quienes continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley y soliciten la prestación a partir del 1° de octubre.

Así, la actualización previsional contempla tanto los haberes que percibirán quienes ya se encuentran dentro del sistema como los parámetros que intervienen en la determinación de nuevas prestaciones.

La AUH y la Asignación por Embarazo también aumentan

En paralelo con la actualización previsional, la ANSES estableció mediante la Resolución 283/2026 un incremento del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares.

La medida incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo, cuyos valores generales quedarán establecidos en $156.588. En tanto, la asignación universal por hijo con discapacidad alcanzará los $509.863.

La resolución contempla además valores diferenciados para una zona específica integrada por La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones. Para esa zona diferencial, los montos serán:

AUH y Asignación por Embarazo: $203.565.

$203.565. Asignación universal por hijo con discapacidad: $662.822.

La modificación alcanza de esta manera tanto los montos de las prestaciones como los límites y rangos de ingresos utilizados para determinar los distintos valores correspondientes a las asignaciones familiares.

Trabajadores en relación de dependencia

La actualización también establece los nuevos montos para los trabajadores registrados en relación de dependencia, con valores que varían de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.

El valor general de la asignación familiar por hijo y de la prenatal será de $78.304 para los grupos familiares cuyos ingresos lleguen hasta $1.212.301.

Para quienes superen ese ingreso y perciban hasta $1.777.957, el monto será de $52.821. En el siguiente tramo, correspondiente a familias con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708, la prestación quedará fijada en $31.949.

Finalmente, para el grupo familiar cuyos ingresos superen los $2.052.708 y lleguen hasta $6.419.726, el monto será de $16.487. El esquema queda distribuido de la siguiente manera:

Hasta $1.212.301: $78.304 .

. Más de $1.212.301 y hasta $1.777.957: $52.821 .

. Más de $1.777.957 y hasta $2.052.708: $31.949 .

. Más de $2.052.708 y hasta $6.419.726: $16.487.

Dentro de este mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad también tendrá distintos valores de acuerdo con el tramo de ingresos del grupo familiar: $254.943, $180.358 y $113.829.

Nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge

La actualización alcanza además a otras asignaciones familiares. Para las prestaciones vinculadas con determinadas situaciones familiares, los nuevos valores establecidos para octubre serán de $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.

En el caso de los titulares del sistema previsional y de los veteranos de guerra alcanzados, la asignación por cónyuge tendrá un valor general de $19.002. Para la zona diferencial contemplada por la normativa, ese mismo concepto tendrá un valor de $37.695.

De esta manera, la actualización no se limita a las asignaciones vinculadas con hijos o embarazo, sino que incorpora también las prestaciones correspondientes a nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge, con diferencias específicas para la zona diferencial.

Los nuevos montos para monotributistas

La resolución también determina los valores correspondientes a los monotributistas, con montos diferenciados según la categoría.

En el caso de la asignación por hijo y la prenatal, los valores serán de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la categoría B y $16.487 para las categorías C a G. Para la asignación por hijo con discapacidad, los montos establecidos serán de $254.943 para la categoría A, $180.358 para la categoría B y $113.829 para las categorías C a K.

El esquema para monotributistas queda establecido de la siguiente manera: