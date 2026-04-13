El BCRA refuerza reservas y modera la suba del dólar oficial

Este lunes 13 de abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó la compra de USD 112 millones, en una señal clara de intervención activa en el mercado de divisas. La operación se suma a la adquisición registrada el viernes pasado, cuando la entidad compró USD 400 millones, superando así el 50% de la meta de reservas fijada para el presente año. Con la reciente transacción, el BCRA continúa acercándose al objetivo anual, consolidando su estrategia de acumulación de reservas.

En términos cuantitativos, las reservas del BCRA alcanzaron US$ 45.410 millones en la jornada de inicio de semana. Esta cifra refleja la 66ª jornada de compra en el Mercado Libre de Cambios (MLC), un dato que demuestra la constancia de la política monetaria del organismo y su rol en la estabilidad cambiaria.

Cotización del dólar: oficial y alternativos

El comportamiento del dólar estadounidense mostró variaciones significativas según el segmento del mercado. La cotización del dólar oficial cerró con:

Compra: $1.335

$1.335 Venta: $1.385

Mientras tanto, los mercados alternativos muestran diferencias notables respecto al tipo de cambio oficial, destacando la brecha entre distintas modalidades de acceso a divisas:

Dólar blue: Compra $1.385 / Venta $1.400

Compra $1.385 / Venta $1.400 Dólar MEP: Compra $1.398,20 / Venta $1.409,70

Compra $1.398,20 / Venta $1.409,70 Dólar Contado con Liquidación (CCL): Compra $1.463,40 / Venta $1.466,90

Compra $1.463,40 / Venta $1.466,90 Dólar tarjeta: Venta $1.800,50

Estos valores evidencian la coexistencia de distintos segmentos en el mercado cambiario, con brechas importantes entre el oficial y los tipos alternativos, especialmente en operaciones vinculadas a financiamiento o pagos con tarjeta en el exterior.

Estrategia del BCRA y su impacto

La política de intervención directa del BCRA en el MLC tiene múltiples objetivos. En primer lugar, busca amortiguar la presión sobre el dólar oficial, ofreciendo liquidez y evitando subas abruptas que puedan repercutir en la economía real. En segundo lugar, la acumulación de reservas es una herramienta de fortalecimiento macroeconómico, que proporciona respaldo para la estabilidad monetaria y la capacidad del país de afrontar obligaciones internacionales.

La operación del lunes se enmarca dentro de una estrategia más amplia que ya permitió superar el 50% de la meta anual, mostrando un ritmo sostenido de compras que refuerza la confianza del mercado en la capacidad del BCRA de cumplir sus objetivos.

Análisis de las jornadas de compra

El número 66 de jornadas de compra en el MLC refleja una intervención constante y meticulosa por parte del BCRA. Cada jornada de adquisición de divisas contribuye a:

Incrementar reservas internacionales

Reducir volatilidad en el dólar oficial

Mantener la liquidez en el mercado cambiario

Aproximarse a las metas anuales fijadas por la autoridad monetaria

El seguimiento de estas compras, junto con la evolución de los distintos tipos de cambio, permite interpretar la política monetaria como un equilibrio entre control de precios, estabilidad cambiaria y acumulación estratégica de reservas.

Perspectivas inmediatas

Con la reciente compra de USD 112 millones, el BCRA consolida un esquema que busca sostener la estabilidad en un contexto de múltiples tipos de cambio. La divergencia entre el dólar oficial, MEP, CCL y blue continuará siendo un indicador clave de la presión sobre el mercado de divisas, mientras que la acumulación de reservas se perfila como un elemento central para la política económica y la confianza del mercado.