El BCRA unifica las reglas para las cuentas remuneradas: qué deberán informar bancos y billeteras virtuales

El Banco Central dispuso un cambio en la forma en que los bancos y las billeteras virtuales deberán comunicar los rendimientos de las inversiones en fondos comunes de inversión de dinero, conocidos habitualmente como fondos money market. La medida comenzará a aplicarse el 1 de noviembre y busca establecer un criterio uniforme para que los usuarios puedan comparar la rentabilidad de las distintas alternativas disponibles en el mercado.

La disposición quedó establecida en la Comunicación "A" 8497, que determina qué información deberán mostrar las plataformas que ofrecen estos productos financieros y cómo tendrán que presentarla. A partir de su entrada en vigencia, las entidades deberán utilizar una misma referencia temporal y expresar el rendimiento mediante una tasa nominal anual (TNA), calculada sobre la variación del valor de la cuotaparte correspondiente a los últimos siete días corridos.

Además, el cálculo deberá contemplar el descuento de los honorarios de administración y custodia, de manera que el porcentaje informado refleje el desempeño del fondo después de esos conceptos. La normativa también exige identificar el fondo ofrecido, incluir una descripción del producto y precisar la clase de cuotaparte a la que corresponde la inversión.

El cambio apunta a que los clientes dispongan de información comparable antes de decidir dónde colocar su dinero. Para ello, no solo se unifica el indicador utilizado, sino también el período de referencia y determinados datos que deberán acompañar la presentación de cada alternativa.

Qué información deberán mostrar las plataformas

La nueva exigencia comprende todos los canales digitales mediante los cuales los bancos y las billeteras virtuales brinden el servicio de inversión. Por lo tanto, la información deberá estar disponible tanto en el homebanking como en las aplicaciones bancarias y las billeteras digitales.

La normativa establece que los datos tendrán que ser visibles, de acceso sencillo y estar ubicados junto a la opción de inversión y al rendimiento del fondo. De esta manera, la información relevante deberá encontrarse en el mismo espacio en el que el usuario consulta la alternativa disponible y evalúa su rentabilidad.

Entre los principales requisitos establecidos por la Comunicación "A" 8497 se encuentran los siguientes:

Tasa nominal anual (TNA): deberá calcularse a partir de la variación del valor de la cuotaparte de los últimos siete días corridos.

Honorarios descontados: el rendimiento informado deberá contemplar los honorarios de administración y custodia.

Identificación del fondo: las plataformas deberán indicar cuál es el fondo común de inversión ofrecido.

Descripción del producto: será necesario incluir información descriptiva sobre el fondo.

Clase de cuotaparte: deberá precisarse qué clase se ofrece al usuario.

Disponibilidad de los datos: la información tendrá que aparecer en los canales digitales habilitados para el servicio, con acceso sencillo y junto a la opción de inversión y su rendimiento.

La aplicación de estos requisitos permitirá que los usuarios encuentren información presentada bajo parámetros comunes, sin tener que interpretar indicadores diferentes o períodos de cálculo que dificulten la comparación entre productos.

Del uso de distintas tasas a un criterio uniforme

Hasta ahora, las entidades financieras y las plataformas digitales utilizaban referencias diferentes para comunicar la rentabilidad de sus fondos. Algunas informaban la tasa nominal anual (TNA), mientras que otras recurrían a la tasa efectiva anual (TEA). A esa diferencia se sumaba la utilización de distintos períodos para calcular los porcentajes publicados.

En algunas propuestas, el rendimiento se presentaba tomando como referencia la última semana; en otras, se utilizaba el último mes o un plazo diferente. También existían casos en los que se exhibían proyecciones de ganancias futuras, lo que añadía otra variable a la información que recibían los usuarios.

La unificación dispuesta por el Banco Central busca corregir esa diversidad de criterios mediante una referencia común: la evolución del valor de la cuotaparte durante los últimos siete días corridos, expresada como TNA y con los honorarios de administración y custodia descontados.

Sin embargo, existe una distinción fundamental que los clientes deberán tener presente. La tasa publicada refleja el desempeño reciente del fondo y no constituye una promesa de ganancias para los próximos meses. El porcentaje informado sirve como referencia para comparar alternativas, pero no garantiza que la rentabilidad futura vaya a mantenerse en el mismo nivel.

Fondos money market: cómo se genera el rendimiento

Una de las diferencias centrales entre los productos disponibles en el mercado está relacionada con la forma en que se genera la remuneración del dinero depositado o invertido.

En las cuentas vinculadas a fondos comunes de inversión (FCI), el rendimiento es variable y depende de la evolución de los activos que integran la cartera. Por ese motivo, la tasa publicada puede cambiar diariamente, en función del comportamiento de las inversiones que componen el fondo.

Este mecanismo es utilizado por propuestas de plataformas como Personal Pay, Mercado Pago, Lemon, Cocos e YPF App, así como por fondos ofrecidos por entidades bancarias como Santander, Macro y Galicia.

En estos casos, el dinero no recibe necesariamente una tasa fija definida de antemano por la entidad, sino que su rendimiento está relacionado con la evolución de la cartera del fondo común de inversión. Por eso, el porcentaje que se observa en una aplicación puede variar de un día a otro.

La nueva normativa se concentra en la información que deberá comunicarse sobre estos fondos. La tasa calculada bajo el criterio uniforme permitirá observar su desempeño reciente y comparar las alternativas ofrecidas por distintas plataformas, aunque sin eliminar la variabilidad propia de este tipo de inversión.

Las cuentas remuneradas con tasa definida por las entidades

Existe otra modalidad de cuentas remuneradas en la que el funcionamiento es diferente. En lugar de depender directamente de la evolución de una cartera de activos de un fondo común de inversión, estas propuestas pagan una tasa definida por la entidad, que puede modificarse por decisiones comerciales.

Entre quienes ofrecen esta modalidad figuran Banco Nación, Supervielle, Ualá, Banco Carrefour y Naranja X.

La nueva exigencia de información establecida para los fondos comunes de inversión no alcanza a la remuneración directa del saldo de estas cuentas. Por lo tanto, es importante distinguir entre las alternativas que canalizan el dinero mediante un FCI y aquellas en las que la entidad establece la tasa que paga por el saldo disponible.

Aunque ambas modalidades pueden presentarse ante los usuarios como opciones para obtener rendimientos sobre el dinero, no funcionan de la misma manera. En los fondos comunes de inversión, la rentabilidad depende de la evolución de los activos que integran la cartera; en las cuentas con remuneración directa, el porcentaje es determinado por la entidad y puede cambiar por decisiones comerciales.

Esta diferencia resulta relevante al momento de analizar las condiciones de cada propuesta y comprender qué representa la tasa informada.

Límites de saldo y condiciones particulares de cada cuenta

Más allá de la modalidad utilizada para generar rendimientos, los clientes deberán revisar las condiciones específicas de cada producto. No todas las cuentas remuneran la totalidad del dinero disponible ni ofrecen el mismo acceso al beneficio.

Algunas propuestas establecen un monto máximo remunerado. Por ejemplo, pueden reconocer intereses sobre saldos de hasta $2 millones, mientras que el excedente queda sin rendimiento. En esos casos, mantener una suma superior al límite establecido no significa que todo el dinero vaya a generar intereses.

Otras propuestas reservan la remuneración para determinados clientes, como quienes poseen una cuenta sueldo o contratan paquetes específicos de servicios.

Estas condiciones pueden influir en el rendimiento que finalmente obtiene cada usuario. Por esa razón, la comparación entre tasas debe complementarse con la revisión de los límites de saldo, los requisitos de acceso y las condiciones particulares de cada alternativa.

La información sobre el rendimiento constituye un elemento relevante para evaluar las opciones disponibles, pero no reemplaza la lectura de las condiciones que determinan cómo se aplica el beneficio en cada cuenta.

Qué son los fondos comunes de dinero y cómo funcionan

Los fondos comunes de inversión de dinero, conocidos como money market, reúnen aportes de distintos inversores y los colocan en instrumentos de corto plazo y baja volatilidad. Entre los activos mencionados para estas carteras se encuentran los plazos fijos tradicionales o precancelables, las cauciones y las cuentas remuneradas.

Una de sus principales características es la disponibilidad rápida del dinero. Habitualmente, estos fondos permiten realizar rescates inmediatos, a diferencia de otros fondos comunes de inversión en los que la acreditación puede demorar 24 o 48 horas, de acuerdo con las condiciones de cada producto.

Esa disponibilidad permite utilizar los fondos como una alternativa para administrar dinero que se prevé necesitar en pocos días. El inversor puede mantenerlo colocado mientras no lo utiliza y solicitar el rescate para realizar pagos, sin tener que esperar el vencimiento de un plazo fijo tradicional.

El rendimiento se refleja diariamente en el valor de las cuotapartes. En consecuencia, el valor de la inversión evoluciona con el desempeño del fondo y no permanece necesariamente ligado a una tasa fija durante todo el período.

Esta característica explica por qué el porcentaje publicado puede modificarse diariamente y por qué la nueva normativa toma como referencia la variación de las cuotapartes durante los últimos siete días corridos.