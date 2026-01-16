El beneficio que tendrán jubilados y pensionados de Catamarca

En un contexto económico que exige cuidar cada peso, el Gobierno de Catamarca confirmó la continuidad y actualización de un beneficio clave para el bolsillo de los adultos mayores. A través del artículo 5 de la Ley Impositiva 2026, la provincia exime del pago del Impuesto Inmobiliario a los jubilados y pensionados que cumplan con requisitos específicos de ingresos y patrimonio.

La normativa, que ya entró en vigencia, establece que el beneficio no es automático, sino que debe ser solicitado por los titulares, apuntando a proteger la vivienda familiar de los sectores más vulnerables.

La letra chica: ¿Quiénes pueden acceder?

Según el texto de la ley al que accedió La Unión, la exención está destinada exclusivamente a aquellos jubilados o pensionados que sean titulares o poseedores de una única unidad habitacional en la provincia. Esto significa que quienes posean más de una propiedad a su nombre no podrán gozar del beneficio.

Además, la ley fija dos topes excluyentes:

Tope de Valuación Fiscal: La propiedad no puede superar una valuación fiscal de $9.646.419,60 (nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos diecinueve pesos con sesenta centavos). Es importante recordar que la valuación fiscal suele ser considerablemente menor al valor de mercado de la propiedad.

Tope de Ingresos: El solicitante debe percibir un haber jubilatorio o de pensión equivalente al haber mínimo garantizado. La norma se referencia en los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24 (o la normativa que la reemplace en el futuro) para determinar este monto.

¿Cómo realizar el trámite?

Si bien ARCA (Agencia de Recaudación de Catamarca) brindará los detalles operativos en los próximos días, el trámite suele realizarse presentando:

DNI del titular.

Escritura o documentación que acredite la posesión de la vivienda única.

Último recibo de haberes donde conste que se percibe la jubilación mínima.

Una señal política

Esta decisión se enmarca en la política de "alivio fiscal" que la provincia busca consolidar para este 2026, diferenciando a los pequeños contribuyentes y sectores pasivos de las grandes superficies o propietarios múltiples. Para muchos abuelos catamarqueños, dejar de pagar este impuesto anual representa un ahorro significativo que se destina directamente al consumo de alimentos o medicamentos.