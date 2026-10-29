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Jornada financiera: los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país bajó casi 3%

Las bajas de Wall Street y la Bolsa de San Pablo dieron marco a una caída de 1% para el MSCI Merval. Los bonos Globales rebotaron 0,7% y el indicador de JP Morgan bajó a 741 puntos.

29 Octubre de 2026 20.05

Los bonos en dólares rebotaron este jueves y en algunos casos repuntaron hasta 1,5%, con lo cual el riesgo país tuvo la mayor baja diaria en tres semanas.

En ese marco, los títulos soberanos en dólares que más suben son el Global 2035 (+1,5%); el Bonar 2041 (+1,4%); y los Bonar 2035 y 2038 (+1,3%). 

El riesgo país retrocede un 2,9% hasta los 741 puntos básicos.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas operan mixtos. 

Los que más suben son Loma Negra (+1,8%), Banco Macro (+1,6%) e IRSA (+1,2%). 

En cambio, los que más bajan son YPF (-2,6%), Edenor (-2,5%) y Central Puerto (-1,8%).

Por su parte, el índice MSCI Merval pierde un 0,7% hasta los 94.810,43 puntos. 

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