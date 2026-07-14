El Banco Central concretó la mayor compra de divisas de la gestión de Javier Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes la mayor adquisición de divisas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al comprar 532 millones de dólares en una sola jornada. La operación marcó un nuevo hito para la autoridad monetaria y permitió que las reservas internacionales alcanzaran un total de 48.687 millones de dólares, consolidando un nuevo avance en el proceso de fortalecimiento de los activos del organismo.

La magnitud de la compra representa el registro más importante de la actual administración y se inscribe dentro de una secuencia de operaciones que viene sosteniendo el Banco Central durante los últimos meses. El incremento de las reservas constituye uno de los principales indicadores seguidos por el mercado y por los distintos actores económicos, ya que refleja la capacidad de acumulación de divisas de la entidad financiera pública.

Una racha sostenida de compras de dólares

Además del volumen alcanzado en la última jornada, el Banco Central logró extender una tendencia que también quedó reflejada en sus estadísticas. Con esta operación, el organismo llegó a 126 jornadas consecutivas de compra de dólares, una secuencia que se mantiene desde 2022.

Al mismo tiempo, el BCRA consiguió superar los 12.000 millones de dólares adquiridos en el presente año, un dato que da cuenta del volumen acumulado de divisas incorporadas a las reservas durante el período.

Estos registros muestran la continuidad de la política de compras de moneda estadounidense por parte de la entidad, que volvió a sumar una cantidad significativa de dólares en una sola rueda y elevó nuevamente el nivel total de reservas internacionales.

La evolución de las reservas durante el inicio de la semana

La operación de este martes también representa un fuerte incremento respecto de la jornada anterior.

El lunes, al comienzo de la semana, el Banco Central había adquirido 280 millones de dólares, una cifra que ya había permitido fortalecer las reservas internacionales. En ese momento, el total de activos del organismo se ubicaba en 48.205 millones de dólares.

Con la nueva compra de 532 millones de dólares, las reservas pasaron a 48.687 millones, consolidando un crecimiento respecto del cierre registrado apenas un día antes y marcando la mayor incorporación de divisas desde el inicio de la actual gestión nacional.

La reacción del ministro Luis "Toto" Caputo

Tras conocerse el resultado de la operación cambiaria, el ministro Luis "Toto" Caputo volvió a utilizar su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) para referirse al desempeño del Banco Central y destacar la compra de dólares estadounidenses que permitió incrementar las reservas.

El funcionario eligió una publicación breve para expresar su reacción ante el resultado alcanzado por la autoridad monetaria. En primer lugar, escribió una pregunta retórica: "¿Récord?", una expresión con la que comenzó a celebrar la nueva compra realizada por el Banco Central.

A continuación, Caputo acompañó ese mensaje con un emoji de aplausos, en un claro reconocimiento a la gestión del banco nacional. Finalmente, completó la publicación con la bandera argentina, símbolo con el que cerró los mensajes vinculados al resultado obtenido por la entidad.

La intervención del ministro volvió a poner de manifiesto el uso de sus redes sociales como canal para comentar las principales novedades económicas vinculadas con la evolución de las reservas y las operaciones realizadas por el Banco Central.

Los principales datos de la jornada

Entre los aspectos más relevantes informados sobre la operatoria del Banco Central se destacan:

Compra de divisas del martes: 532 millones de dólares.

532 millones de dólares. Reservas internacionales tras la operación: 48.687 millones de dólares.

48.687 millones de dólares. Mayor compra de dólares de la gestión del presidente Javier Milei.

126 jornadas consecutivas de compra de dólares desde 2022.

desde 2022. Más de 12.000 millones de dólares comprados por el BCRA en el presente año.

por el BCRA en el presente año. Compra realizada el lunes: 280 millones de dólares.

280 millones de dólares. Reservas al cierre del lunes: 48.205 millones de dólares.

48.205 millones de dólares. Reacción pública del ministro Luis "Toto" Caputo mediante su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), donde publicó la pregunta "¿Récord?", seguida de un emoji de aplausos y la bandera argentina.

La jornada quedó así marcada por la mayor compra de divisas realizada por el Banco Central durante la gestión del presidente Javier Milei. El incremento de 532 millones de dólares permitió elevar las reservas hasta 48.687 millones, extender la secuencia de 126 jornadas consecutivas de compras de dólares y superar los 12.000 millones adquiridos durante el presente año. Tras conocerse los resultados, el ministro Luis "Toto" Caputo expresó públicamente su satisfacción a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), donde resumió el desempeño del organismo con una pregunta retórica, un aplauso y la bandera argentina.