El dólar no logra recomponerse y acumula caídas: a cuánto cerró

El comportamiento del dólar oficial durante la semana dejó una señal clara: la recuperación parcial no alcanza para revertir la tendencia bajista acumulada. En el segmento mayorista, la cotización experimentó un repunte de $14,50, cerrando en $1.382,50. Sin embargo, este avance no logró compensar las pérdidas registradas en los primeros días de la semana.

De hecho, el balance final refleja que el tipo de cambio oficial cerró con una baja de $8, consolidando así su tercera caída periódica consecutiva. Este desempeño negativo configura un escenario en el que el dólar oficial parece haber recibido una verdadera "golpiza" en términos financieros, evidenciada en la incapacidad de sostener niveles más altos de cotización.

La brecha con el techo de la banda cambiaria, fijado en $1.649,13, se ubicó en 19,3%, lo que muestra que, pese a la volatilidad, aún existe margen dentro del esquema cambiario vigente.

Proyecciones y dinámica del dólar futuro

El mercado de futuros aportó otra señal relevante. Los contratos de dólar futuro registraron subas generalizadas de hasta el 1%, lo que indica una expectativa moderada de recuperación en el corto plazo.

En este contexto, las proyecciones del mercado apuntan a que el tipo de cambio mayorista podría ubicarse en $1.388,50 hacia el cierre de marzo. Este valor, si bien implica una leve mejora respecto al cierre actual, no modifica sustancialmente el panorama general de debilidad que mostró la divisa durante el mes.

Segmento minorista y presión sobre el dólar turista

En el circuito minorista, el comportamiento del dólar acompañó parcialmente la dinámica mayorista. En el Banco Nación (BNA), la cotización avanzó hasta $1.405, reflejando una leve recomposición.

A partir de este valor, el denominado dólar tarjeta o turista —que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se posicionó en $1.826,50. Este nivel continúa marcando una referencia elevada para el consumo en el exterior, en línea con las políticas impositivas vigentes.

Dólares financieros: subas más marcadas

A diferencia del segmento oficial, los dólares financieros mostraron una dinámica más firme, con incrementos más pronunciados. En particular:

Dólar MEP: opera en $1.421,35

Dólar contado con liquidación (CCL): alcanza los $1.470,12

Estos valores evidencian una mayor presión en los mercados alternativos, donde la demanda suele reaccionar con mayor sensibilidad ante la incertidumbre.

Por su parte, el dólar blue se ubica en $1.420 para la venta, manteniéndose en niveles cercanos al MEP, lo que sugiere cierta convergencia entre los distintos tipos de cambio paralelos.

Un cierre de mes en rojo

El desempeño acumulado del dólar oficial deja una conclusión contundente: marzo se encamina a cerrar con saldo negativo. A pesar de los intentos de recuperación, la divisa no logró sostener una trayectoria ascendente.

La "golpiza" a la que fue sometido el tipo de cambio oficial —entendida como una sucesión de caídas y rebotes insuficientes— expone las tensiones que atraviesa el mercado cambiario. Cada segmento refleja una parte de esa realidad: el mayorista con debilidad estructural, el minorista con ajustes moderados y los financieros con subas más marcadas.

En conjunto, los datos delinean un escenario complejo, donde las expectativas y los movimientos de corto plazo no logran disipar la tendencia predominante. El mercado observa, proyecta y reacciona, pero el dólar oficial continúa sin encontrar un rumbo firme que le permita dejar atrás esta etapa de retrocesos consecutivos.