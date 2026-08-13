El dólar mayorista se acerca a los $1.500 tras los anuncios de Caputo y la estrategia del BCRA

El mercado cambiario argentino transita una jornada de tensión técnica y estratégica. Tras el reciente anuncio gubernamental donde se proyecta la compra de US$ 10.000 millones hacia el año 2027, el dólar mayorista ha vuelto a aproximarse a la barrera de los $1.500. Esta cifra no es un número más en la pizarra; se ha consolidado como un nivel que funciona como una referencia clave para todos los actores económicos del país.

En la última jornada, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.492 para la venta, lo que representa su segunda jornada consecutiva al alza. Este comportamiento se manifiesta en un contexto donde el equipo económico mantiene una vigilancia constante sobre la divisa. Actualmente, la cotización se encuentra un 24,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, el cual se ubica en los $1.858,35. Para evitar que el dólar supere los $1.500 de forma sostenida, el Gobierno despliega una estrategia de intervenciones directas utilizando principalmente dos herramientas:

Mercados de futuros: Para moderar las expectativas de devaluación a largo plazo.

Bonos dólar linked: Como instrumento de absorción y cobertura.

El mapa cambiario y la flexibilidad bancaria

La dinámica del mercado se vio influenciada por una medida reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que las entidades bancarias estarán habilitadas para prestar dólares a las empresas con una mayor flexibilidad. A pesar de estos movimientos y la presión alcista, los analistas sostienen que las expectativas cambiarias permanecen contenidas, proyectando, por el momento, solo una depreciación moderada hacia el cierre del año.

La dispersión de los tipos de cambio presenta el siguiente escenario:

Banco Nación: La cotización se mantiene estable, cerrando en $1.515.

Dólar blue: Registra una suba de $5, alcanzando los $1.540.

CCL (Contado con Liquidación): Asciende $4,57, posicionándose en $1.589,08.

Dólar MEP: Registra un avance de $1,15, alcanzando los $1.526,34.

Desafíos para el Banco Central y el ritmo de acumulación

Para los especialistas, el comportamiento observado durante la jornada constituye un mensaje rotundo por parte del Banco Central: la autoridad monetaria ha dejado claro que su objetivo primordial es que el dólar mayorista no sobrepase la barrera de los $1.500. Sin embargo, este propósito abre un frente de batalla complejo para el equipo económico. El reto reside en mantener la divisa contenida sin que esto derive en dos efectos secundarios no deseados: una falta de liquidez en el sistema o una presión excesiva sobre las tasas de interés en pesos.

A esto se suma la realidad operativa del Banco Central en el inicio de agosto, donde el ritmo de acumulación de reservas ha mostrado una desaceleración notable. Las compras diarias han promediado apenas US$ 22 millones, marcando el registro más bajo para una semana completa desde que se inició el programa de acumulación en enero.

No obstante, al realizar un balance general del año 2026, las cifras mantienen una solidez relativa:

Acumulación anual: La autoridad monetaria suma compras por más de US$ 13.000 millones.

Reservas brutas: Se sostienen en niveles cercanos a los US$ 50.000 millones.

El equilibrio entre la contención cambiaria y la necesaria reconstrucción de las reservas será, sin duda, el eje sobre el cual girará la política económica en los meses venideros.