El dólar oficial cerró a la baja antes del fin de semana largo

Con el cierre de los bancos a las 15 horas, en su horario de verano, el dólar oficial se mantuvo sin variaciones y concluyó la jornada de este viernes 13 de febrero en los mismos valores registrados el jueves. La estabilidad marcó el pulso del último día hábil antes del inicio de un fin de semana largo de cuatro días que se extenderá entre el sábado 14 y el martes 17, reduciendo la actividad cambiaria de la próxima semana a solo tres jornadas operativas: miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero.

En la cotización del Banco Nación, referencia clave para el mercado oficial, la moneda estadounidense cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, replicando exactamente los valores del día anterior. De esta manera, la divisa concluyó la semana sin modificaciones en su precio oficial, en una rueda que no mostró sobresaltos en el tramo final.

Un cierre sin variaciones en el mercado oficial

La jornada cambiaria se desarrolló con normalidad hasta las 15 horas, momento en que las entidades financieras concluyeron su operatoria diaria bajo el esquema de horario de verano. En ese contexto, el dólar oficial sostuvo la paridad del jueves, sin registrar movimientos en su cotización de compra y venta.

La pregunta que dominó el cierre fue clara: ¿a cuánto cerró la divisa estadounidense en la última jornada de la semana en Argentina? La respuesta confirma la continuidad del precio:

Compra: $1.365

Venta: $1.415

La estabilidad del tipo de cambio oficial se dio en un escenario particular: el mercado se prepara para un receso extendido de cuatro días consecutivos sin actividad bancaria habitual, lo que concentra las expectativas en las tres únicas ruedas disponibles la semana próxima.

Las distintas cotizaciones del dólar

Más allá del segmento oficial, el mercado cambiario argentino exhibe múltiples referencias que marcan el pulso financiero. Este viernes 13 de febrero, las distintas variantes del dólar cerraron en los siguientes niveles:

Dólar oficial

Compra: $1.365

Venta: $1.415

Dólar Blue:

Compra: $1.420

Venta: $1.440

Dólar MEP:

Compra: $1.422,90

Venta: $1.424,60

Dólar Contado Con Liquidación (CCL):

Compra: $1.468,70

Venta: $1.469,10

Dólar Tarjeta:

Venta: $1.839,50

Estos valores reflejan la diversidad de segmentos en los que opera la moneda estadounidense dentro del sistema financiero local. Cada uno responde a mecanismos y circuitos específicos, generando diferencias en los precios finales tanto para la compra como para la venta.

La antesala de un receso extendido

El cierre de este viernes no solo marca el fin de la semana, sino también la antesala de un período sin actividad bancaria regular. Entre el sábado 14 y el martes 17 tendrá lugar un fin de semana largo de cuatro días, lo que impacta directamente en la dinámica de operatoria del mercado cambiario.

Como consecuencia, la próxima semana contará únicamente con tres días hábiles de transacciones:

Miércoles 18 de febrero

Jueves 19 de febrero

Viernes 20 de febrero

Este recorte en la cantidad de ruedas disponibles concentra la atención en las próximas jornadas operativas, donde se retomará la actividad tras el paréntesis extendido.

Un mercado en pausa, a la espera de nuevas ruedas

El comportamiento del dólar oficial este viernes 13 de febrero dejó como saldo una jornada sin cambios, con una cotización que permaneció en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación. La estabilidad definió el cierre previo al fin de semana largo, estableciendo un punto de partida claro para la reanudación de operaciones el miércoles 18.

En paralelo, las demás variantes del dólar —Blue, MEP, Contado con Liquidación y Tarjeta— completaron la semana con sus respectivas cotizaciones, delineando el mapa cambiario al momento del descanso extendido.

Así, el mercado argentino entra en una pausa de cuatro días con un dato concreto: el dólar oficial cerró sin variaciones, replicando los valores del jueves y dejando abierta la expectativa sobre el comportamiento que exhibirá en las tres únicas jornadas hábiles de la próxima semana.