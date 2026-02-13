  • Dólar
Caputo se reúne con la UIA en un contexto de caída industrial y reclamos por alivio fiscal

El ministro de Economía recibirá a Martín Rappallini para analizar la situación del sector, que opera al 53,8% de su capacidad instalada, el nivel más bajo en casi dos años.

Luis Caputo
Luis Caputo

13 Febrero de 2026 09.50

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne hoy con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en medio de un escenario de tensión con grandes grupos industriales y críticas a sectores afectados por la apertura comercial.

La intención de la entidad fabril es presentar propuestas para estimular el consumo a través del crédito y reiterar el pedido de alivio fiscal, en un contexto marcado por la mayor competencia de importaciones.

Reclamos por apertura comercial

A fines de enero, Rappallini mantuvo un encuentro con el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, donde planteó la necesidad de reducir la carga fiscal en sectores más golpeados por la apertura, como el textil.

El último encuentro formal entre la UIA y Caputo había sido en diciembre, cuando analizaron el desempeño industrial hacia el cierre de 2025 y las principales preocupaciones del sector. Desde entonces, los industriales buscan sostener un canal de diálogo fluido con el Gobierno.

Capacidad instalada en retroceso

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la utilización de la capacidad instalada industrial cayó en diciembre de 2025 al 53,8%, el nivel más bajo en casi dos años.

El indicador mostró una baja de 2,9 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2024 y marcó el tercer descenso consecutivo, luego de haber alcanzado un pico anual de 61,1% en septiembre.

Los sectores con mayor nivel de utilización fueron refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65%) y alimentos y bebidas (63,6%). En contraste, los niveles más bajos se registraron en la industria automotriz (31,2%), caucho y plástico (33,4%), textiles (35,2%) y metalmecánica —excluida la automotriz— (38,9%).

En este último rubro se observó además la mayor caída interanual: descendió desde 45,7% en diciembre de 2024 a 38,9%, afectada por la menor producción de electrodomésticos y maquinaria agropecuaria.

El encuentro de este martes se da en un contexto de creciente preocupación industrial por la retracción del consumo y la presión competitiva externa.

Tags
Industria Luis Caputo UIA

