El dólar oficial profundiza su caída y toca su nivel más bajo en un mes

El dólar oficial volvió a retroceder por tercera jornada consecutiva, consolidando un escenario de aparente estabilidad en el mercado cambiario. En esta última rueda, el tipo de cambio mayorista registró una caída de $9,50 (-0,7%), cerrando en $1.368, lo que refuerza la tendencia descendente observada en los últimos días.

Este comportamiento no solo marca una continuidad en la dinámica reciente, sino que también pone en evidencia un reacomodamiento del mercado en torno a nuevas expectativas. La estabilidad, lejos de ser circunstancial, parece encontrar sustento en una serie de variables que convergen en el corto plazo.

En paralelo, el dólar minorista en el Banco Nación también mostró una baja significativa al ubicarse en $1.390, perforando nuevamente la barrera de los $1.400. Este nivel no se observaba desde el 23 de febrero, lo que añade un componente simbólico al movimiento actual del mercado.

Brecha cambiaria: un dato que vuelve al centro de la escena

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue la ampliación de la brecha con el techo de la banda, que superó el 20% por primera vez en nueve meses. Este dato no pasa desapercibido para los analistas, ya que refleja una divergencia creciente entre las distintas cotizaciones del dólar.

En este contexto, los tipos de cambio paralelos y financieros se mantuvieron en niveles relativamente estables, aunque por encima del oficial:

Dólar MEP: $1.399,70

$1.399,70 Contado con Liquidación (CCL): $1.448,72

$1.448,72 Dólar blue: $1.425 (venta)

$1.425 (venta) Dólar tarjeta o turista: $1.807

Este último, equivalente al dólar minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, continúa siendo el más elevado dentro del abanico cambiario.

La coexistencia de estos valores evidencia la persistencia de múltiples referencias en el mercado, aunque dentro de un marco que, por ahora, no muestra tensiones abruptas.

Factores que explican la estabilidad

La actual calma cambiaria no es producto del azar. Por el contrario, responde a una serie de factores que contribuyen a sostener la oferta de divisas y a moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

Entre los elementos más destacados se encuentran:

Recuperación del superávit energético , que permite reducir la salida de dólares por importaciones del sector.

, que permite reducir la salida de dólares por importaciones del sector. Inminente liquidación de la cosecha agrícola , prevista a partir del próximo mes, lo que implicará un ingreso significativo de divisas.

, prevista a partir del próximo mes, lo que implicará un ingreso significativo de divisas. Altas tasas en pesos, que incentivan la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo, desalentando la dolarización.

Estos factores, en conjunto, configuran un escenario en el que la demanda de dólares se mantiene contenida, mientras la oferta encuentra nuevas fuentes de fortalecimiento.

Un equilibrio bajo observación

A pesar de los signos de estabilidad, el mercado no pierde de vista ciertos indicadores que podrían alterar el equilibrio actual. La ampliación de la brecha cambiaria, por ejemplo, es un dato que suele anticipar tensiones si no logra ser contenida.

Sin embargo, por el momento, el comportamiento del dólar oficial sugiere que las expectativas están alineadas con un flujo sostenido de divisas y una política económica que busca consolidar este sendero.