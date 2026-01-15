El dólar oficial sigue cayendo y tocó el precio más bajo en un mes

El dólar oficial cerró hoy en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

Se trata del valor más bajo que registró la divisa desde que arrancó el año y también uno de los más bajos en los últimos 30 días.

Al momento de apertura, el tipo de cambio oficial se ubicaba en los $1.480. Durante la jornada fue retrocediendo y marcó dos bajas de $5 cada uno, hasta cerrar en $1.470.

Esto se da en un contexto en donde el Banco Central (BCRA) lleva acumulado US$520 millones, habiendo realizado la mayor compra de reservas el miércoles pasado (US$187 millones).

El Banco Central lleva comprados más de US$560 millones en el 2026



El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de US$560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó esta mañana.

La entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$47 millones más en el mercado de cambios.

Al cierre de este jueves, el Banco Central acumula US$44.646 millones: desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado US$562 milllones en nueve ruedas cambiarias.

En la "fase 4" del programa monetario, la entidad financiera tiene permitido comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado, algo que parece haberse superado.

A día de hoy, estas cifras se ubican como las tres compras más bajas del mes: US$9 millones (7 de enero), US$43 millones (9 de enero) y US$47 millones.

"La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno", señaló la portavoz del FMI Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington que siguió esta agencia.

El Fondo insistió siempre en que el Gobierno establezca un proceso continuo de acumulación de reservas. Era uno de los puntos que habían acordado en el acuerdo fechado en abril del 2025.

En paralelo, el FMI llegará durante febrero al país para realizar la primera revisión técnica del programa. Lo adelantó Kozack durante la conferencia de este jueves, pero sin una fecha aún confirmada.