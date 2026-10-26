Marcatón alcanzó los $11.513 millones en ventas y registró su segundo mejor mes

En el marco de una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al gerente regional del Banco Nación, Sebastián Riveros, y el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, se analizaron los resultados del programa Marcatón correspondientes a septiembre de 2026. El informe confirmó que el período registró el segundo mayor volumen de ventas desde la implementación de la iniciativa, con operaciones por un total de $11.513 millones.

La cifra se ubicó apenas por debajo de la alcanzada en diciembre de 2025, un mes que habitualmente presenta incrementos estacionales en las ventas debido al pago del aguinaldo y a las fiestas de fin de año. De esta manera, los resultados de septiembre reflejaron un desempeño destacado del programa fuera de ese contexto de mayor consumo estacional.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el mes se concretaron 158.038 operaciones comerciales, con un ticket promedio de aproximadamente $72.848 por operación. En total, el sistema alcanzó a 56.944 beneficiarios, en un período marcado también por la incorporación de un nuevo rubro a la propuesta comercial.

Medicamentos, la nueva apuesta que impulsó la facturación

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la puesta en marcha de Marcatón Medicamentos, una modalidad que surgió de la fusión de los anteriores rubros Medicamentos y Perfumería. La modificación extendió el descuento del 20% y las seis cuotas sin interés a todos los productos comprendidos en esta nueva categoría.

Las autoridades destacaron que la incorporación del beneficio generó un fuerte crecimiento de la facturación del programa. En su primer mes de funcionamiento, el rubro Medicamentos registró 13.806 operaciones y alcanzó a 9.127 beneficiarios, cifras que reflejan su participación inicial dentro del esquema de consumo promovido por Marcatón.

La ampliación de los beneficios hacia los productos farmacéuticos se sumó así a los rubros que ya tenían un peso significativo en la actividad comercial, extendiendo las posibilidades de acceso de la población catamarqueña a bienes y servicios mediante descuentos y opciones de financiación.

Alimentos y construcción lideran las ventas

El análisis de la facturación por rubro mostró un claro predominio de los alimentos, que concentraron el 40,8% de las ventas, con un total de $4.691,8 millones. En segundo lugar se ubicaron Construcción y Hogar, con el 23,4% y aproximadamente $2.692,5 millones.

La vestimenta representó el 9,8% de la facturación, equivalente a $1.126,1 millones, mientras que Medicamentos y Perfumería reunieron el 7,3%, con $837,6 millones.

El resto de las categorías estuvo integrado por gastronomía y regionales, con el 1,2%; hoteles, con el 0,1%; y transporte, con el 0,09%.

Dentro de este último sector, el transporte urbano mostró una evolución positiva respecto del mes anterior. En septiembre se contabilizaron 6.050 operaciones, lo que representó un aumento del 15,7% frente a agosto de 2026. La facturación alcanzó los $10,2 millones, con una suba del 14,6% intermensual.

La evolución del transporte urbano se sumó al desempeño de los rubros de mayor participación y a los resultados iniciales de Marcatón Medicamentos, en un mes que registró uno de los niveles de actividad más altos desde el inicio del programa.

Crecimiento interanual y continuidad del programa

La comparación con 2025 también arrojó indicadores positivos. Según el informe oficial, Marcatón registró un crecimiento real del 10,5%, sin tener en cuenta la inflación anual. En términos de facturación total, el incremento interanual fue del 47,4%, mientras que la variación intermensual alcanzó el 13,7%.

Estos resultados fueron analizados por las autoridades en el encuentro de trabajo, donde coincidieron en la importancia de sostener y ampliar la iniciativa. El objetivo planteado se vincula con la consolidación de Marcatón como una herramienta clave para facilitar el acceso de la población catamarqueña a bienes y servicios.