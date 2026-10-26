INDEC: en septiembre ingresaron más turistas al país, pero hubo más salidas al exterior

La actividad turística internacional en la Argentina presentó movimientos en sentidos opuestos durante septiembre de 2026: mientras creció la cantidad de turistas extranjeros que ingresaron al país, también se mantuvo por encima de las llegadas el número de residentes que viajaron al exterior. De acuerdo con el informe de estadísticas de turismo internacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante ese mes arribaron 432.200 turistas internacionales, lo que representó un incremento del 15,3% interanual en comparación con septiembre de 2025.

En el mismo período, 613.100 argentinos viajaron fuera del país, una cifra que significó una disminución del 13,2% respecto del mismo mes del año anterior. Aunque las salidas de residentes registraron una caída interanual, continuaron superando a las llegadas de turistas extranjeros, una diferencia que se reflejó en el resultado general de los movimientos turísticos internacionales.

Los datos del organismo nacional permiten observar dos tendencias simultáneas: por un lado, un aumento de las visitas de turistas no residentes a la Argentina y, por otro, una reducción de los viajes de residentes hacia destinos internacionales. Sin embargo, la menor cantidad de argentinos que salió del país no alcanzó para revertir el saldo negativo entre ambos movimientos.

El ingreso de visitantes creció un 14,2%

El informe del INDEC también contempló los movimientos de los excursionistas, es decir, visitantes que ingresan a un destino, pero no pernoctan en él. Al incorporar a este grupo, el número total de visitantes no residentes que llegaron a la Argentina alcanzó los 733.600 en septiembre de 2026.

Esta cifra representó un aumento del 14,2% interanual frente a septiembre de 2025. De esta manera, el crecimiento de los ingresos no se limitó exclusivamente a quienes fueron contabilizados como turistas, sino que también se reflejó en el conjunto de visitantes internacionales que llegaron al territorio argentino, incluidos aquellos que no permanecieron durante la noche.

En sentido contrario, las salidas internacionales de residentes totalizaron 1.047.700 visitantes, con una caída del 13% interanual. Esta categoría comprende los movimientos de los argentinos hacia otros países, incluidos tanto los turistas como los excursionistas.

La comparación entre ambas cifras muestra que, aun cuando las salidas disminuyeron en relación con el año anterior, el volumen total de visitantes residentes que viajaron al exterior fue superior al de los no residentes que ingresaron a la Argentina. Esa diferencia también quedó reflejada en el balance turístico correspondiente al mes.

Brasil encabeza lista de países de ingreso

En cuanto a la procedencia de los turistas internacionales que visitaron la Argentina, Brasil ocupó el primer lugar, con 113.800 personas durante septiembre. La lista continuó con Uruguay, que aportó 78.100 turistas, mientras que el grupo denominado "Resto de América" registró 59.800.

Estos datos identifican a Brasil y Uruguay entre los principales lugares de origen de los turistas que llegaron al territorio argentino durante el período analizado. El informe también incluye la categoría regional "Resto de América", que reunió a visitantes procedentes de otros países del continente.

Los principales datos de procedencia informados por el INDEC fueron los siguientes:

Brasil: 113.800 turistas.

Uruguay: 78.100 turistas.

Resto de América: 59.800 turistas.

La distribución de las llegadas permite reconocer cuáles fueron los principales orígenes de los turistas internacionales contabilizados durante septiembre, dentro de un mes en el que el ingreso de extranjeros registró una suba interanual del 15,3%.

Brasil y Europa, entre los destinos elegidos

En el caso de los residentes argentinos que viajaron al exterior, Brasil volvió a destacarse como uno de los destinos principales, con 124.000 turistas. En segundo lugar se ubicó Europa, con 94.000 personas, mientras que el grupo de destinos identificado como "Resto de América" reunió a 88.800 turistas.

Las cifras muestran que Brasil concentró la mayor cantidad de turistas argentinos entre los destinos destacados por el informe. Europa ocupó el segundo lugar y el resto de América completó la lista de los principales destinos mencionados para septiembre de 2026.

Los destinos elegidos por los residentes que viajaron fuera del país quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Brasil: 124.000 turistas.

Europa: 94.000 turistas.

Resto de América: 88.800 turistas.

Estos movimientos se produjeron en un contexto en el que las salidas de residentes disminuyeron un 13,2% respecto de septiembre de 2025, aunque el total de argentinos que viajó al exterior continuó por encima de la cantidad de turistas internacionales que llegaron a la Argentina.

El avión fue el principal medio de transporte

El relevamiento también detalló las vías de acceso utilizadas por los visitantes internacionales. Entre los turistas no residentes que llegaron a la Argentina, el 52,9% ingresó por vía aérea, mientras que el 34,8% lo hizo por vía terrestre y el 12,4% por vía fluvial o marítima.

De esta forma, el transporte aéreo fue la principal vía de ingreso de los turistas extranjeros durante septiembre. La vía terrestre ocupó el segundo lugar, seguida por los accesos fluviales o marítimos. En cuanto a los residentes argentinos que viajaron al exterior, la participación del transporte aéreo fue todavía mayor: el 59,4% salió del país en avión. Por su parte, el 32,9% utilizó la vía terrestre y el 7,7% viajó por vía fluvial o marítima.

La distribución de los medios de transporte informada por el INDEC fue la siguiente:

Turistas internacionales que ingresaron a la Argentina:

Vía aérea: 52,9%.

Vía terrestre: 34,8%.

Vía fluvial o marítima: 12,4%.

Residentes que viajaron al exterior:

Vía aérea: 59,4%.

Vía terrestre: 32,9%.

Vía fluvial o marítima: 7,7%.

Los porcentajes publicados permiten identificar el predominio de los viajes por avión en ambos movimientos internacionales, aunque con una participación mayor entre los residentes argentinos que salieron del país.