El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y envía US$1000 millones a la Argentina

La relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sumó un nuevo capítulo con la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF), una decisión que permitirá el envío de un desembolso de 1.000 millones de dólares en las próximas horas. La resolución del directorio del organismo multilateral llegó acompañada de un extenso diagnóstico sobre la marcha del programa económico y una serie de definiciones que marcaron tanto elogios como advertencias respecto del desempeño argentino.

La entidad conducida por Kristalina Georgieva destacó que "el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral", además de señalar mejoras en el marco monetario y cambiario. Según el FMI, esas medidas contribuyeron tanto a la acumulación de reservas como a una mejora en la capacidad de la Argentina para gestionar situaciones de crisis.

El respaldo del FMI al programa económico

En su comunicado, el organismo reconoció que el Gobierno argentino avanzó en una serie de transformaciones estructurales consideradas centrales dentro del acuerdo. Entre los puntos valorados se mencionaron:

Reformas fiscales

Cambios en materia comercial

Modificaciones laborales

Mejoras en el esquema monetario

Ajustes en el régimen cambiario

El directorio sostuvo que, pese a que no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) prevista para finales de diciembre, "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas". Además, indicó que se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta establecida y reducir los diferenciales soberanos.

La propia Georgieva remarcó que las autoridades argentinas "han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado" dentro del marco del Servicio Ampliado del Fondo. La directora gerente también hizo referencia al contexto político y económico atravesado durante 2025, al señalar que la "creciente incertidumbre política" impactó temporalmente sobre variables sensibles como el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa.

Sin embargo, el FMI sostuvo que posteriormente se implementaron ajustes de política económica que permitieron recomponer parte de esos desequilibrios. Según Georgieva, esas medidas impulsaron:

Un aumento de las reservas

Una renovada desaceleración inflacionaria

Una mayor confianza del mercado

Todo ello, subrayó, ocurrió "a pesar de un contexto global más complejo".

El foco sobre el equilibrio fiscal y las reformas estructurales

Otro de los ejes centrales del análisis del FMI estuvo puesto sobre el compromiso oficial con el equilibrio fiscal. Georgieva aseguró que el Gobierno mantiene la decisión de "preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado" destinado a impulsar la desinflación y fortalecer la sostenibilidad externa.

Dentro de esa estrategia, el organismo identificó varias herramientas que el equipo económico utilizará para sostener el equilibrio de las cuentas públicas:

Mayores reducciones en los subsidios a la energía

Mejor focalización de las transferencias sociales

Contención del gasto discrecional

De acuerdo con el comunicado, esas medidas buscan compensar el impacto de las iniciativas de gasto promovidas desde el Congreso.

La directora del FMI también puso el acento sobre la necesidad de profundizar las reformas estructurales. En particular, consideró esenciales los cambios en:

El sistema tributario

El régimen previsional

El marco fiscal de provincias y municipios

Según Georgieva, esas transformaciones serán determinantes para mantener el "ancla fiscal" y, al mismo tiempo, preservar recursos destinados al gasto social prioritario. En ese contexto, el organismo vinculó directamente esas políticas con la posibilidad de consolidar "la impresionante reducción de la pobreza".

Reservas, inflación y advertencias sobre la ejecución del programa

Aunque el directorio del FMI ponderó la caída de la inflación anual, el superávit primario y los anuncios de inversiones, también dejó planteadas observaciones sobre la marcha del programa hasta fines de 2025.

El principal punto de preocupación estuvo relacionado con los atrasos en la recuperación de las reservas externas. El organismo señaló que la ejecución del acuerdo mostró "resultados dispares", especialmente en ese aspecto.

Aun así, los directores destacaron que se llevaron adelante "importantes ajustes posteriores a los marcos monetario y cambiario", medidas que, según evaluaron, respaldaron la acumulación de reservas y fortalecieron la confianza del mercado.

En ese marco, el FMI alentó a las autoridades argentinas a profundizar el paquete de políticas económicas para sostener simultáneamente:

La desinflación

La estabilidad externa

El crecimiento económico

El acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales

El rol del Banco Central y la acumulación de divisas

Uno de los aspectos más elogiados por el directorio fue el programa de compra de divisas impulsado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El FMI pidió una "implementación sostenida" de esa estrategia y remarcó la importancia de combinarla con una "flexibilidad cambiaria continua".

El objetivo planteado por el organismo es "reconstruir decisivamente las reservas externas" y fortalecer la capacidad de respuesta de la Argentina frente a eventuales crisis financieras o cambiarias.

En paralelo, los directores alentaron al equipo económico a acelerar el proceso de compras de divisas y superar la meta de reservas netas fijada en 8.000 millones de dólares.

El desempeño reciente del BCRA aparece como uno de los elementos que reforzaron la evaluación positiva del organismo. Según los datos difundidos, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, una dinámica favorecida por acuerdos alcanzados con bancos, compañías privadas y organismos estatales.

En la última rueda cambiaria mencionada, el Banco Central sumó USD 145 millones, mientras que el total acumulado en el año ya superó los 8.800 millones de dólares.

La aprobación de la revisión y el inminente desembolso representan así un nuevo respaldo institucional al rumbo económico acordado con el FMI, aunque también dejan en evidencia que el organismo seguirá monitoreando especialmente la capacidad de la Argentina para fortalecer sus reservas y consolidar la estabilidad macroeconómica en un escenario internacional todavía desafiante.