El FMI revisará las metas con la Argentina en febrero y destacó la acumulación de reservas

En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, ratificó el respaldo del organismo al programa económico de la Argentina y confirmó que en febrero se realizará una misión técnica para avanzar con la segunda revisión del acuerdo vigente. Las definiciones que surjan de ese encuentro serán determinantes para el escenario financiero nacional y también para provincias como Catamarca, que dependen del equilibrio macroeconómico y del acceso a recursos para sostener su actividad.

Durante su exposición, Kozack destacó que el Banco Central inició el año con una acumulación de reservas "a un ritmo acelerado" y remarcó que este proceso mejora las perspectivas financieras del país. Según indicó, la Argentina "ha comenzado el año sobre bases sólidas", con avances en materia de estabilización económica que contribuyen a fortalecer la confianza de los mercados.

La vocera del FMI señaló además que, si bien el país atravesó una contracción económica durante 2024, las proyecciones para 2025 anticipan un crecimiento del 4,5%. En ese marco, también subrayó la desaceleración de la inflación, que pasó de niveles de tres dígitos en 2024 a una estimación cercana al 30% hacia fines de 2025, el registro más bajo en ocho años. No obstante, evitó referirse a la aceleración del índice en los últimos meses, que cerró diciembre con una suba del 2,8%.

Reservas, política cambiaria y señales al mercado

Kozack fue enfática al valorar el cambio en el esquema de bandas cambiarias y la decisión del Banco Central de priorizar la recomposición de reservas. "Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas", afirmó, en una semana en la que el BCRA acumuló ocho jornadas consecutivas de compras netas de divisas, por un total de USD 515 millones.

La portavoz también destacó la implementación de un programa de compra de divisas que permitió que la acumulación de reservas avanzara "a un ritmo más rápido de lo anticipado". Según precisó, las compras superaron el piso del 5% del volumen diario del mercado cambiario en la mayoría de las jornadas. "El proceso comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo", sostuvo, y agregó que se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital y a una mejor gestión frente a eventuales shocks económicos.

En la misma línea, valoró la aprobación del Presupuesto 2026, al que calificó como "el primero en dos años" y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero. También mencionó los avances del Gobierno en la reducción de la informalidad y en la flexibilización del mercado laboral.

La misión del FMI y la revisión de metas

La portavoz del organismo confirmó que la segunda revisión técnica del acuerdo con la Argentina se llevará a cabo en algún momento de febrero. En ese marco, se analizarán tanto las metas comprometidas como la posibilidad de otorgar exenciones. "Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión", indicó Kozack, y adelantó que la agenda técnica aún se encuentra en preparación.

Sobre este punto, el economista Claudio Caprarulo explicó que el eje central de la revisión será el desembolso pendiente de la segunda etapa del acuerdo, por unos USD 1.090 millones. Para habilitar ese giro, el Gobierno debía cumplir con cuatro criterios de ejecución: resultado primario, acumulación de reservas netas, financiamiento del Banco Central al Tesoro y deuda flotante. Según el analista, la única meta que no se cumplió fue la vinculada a la acumulación de reservas, aunque estimó que el desembolso igualmente se concretará.

Caprarulo señaló que, más allá de los criterios formales, el Gobierno avanzó con la agenda de políticas comprometidas, como la desregulación del mercado eléctrico y la eliminación de la actualización automática de la AUH en el Presupuesto. También remarcó el cambio en la política cambiaria y monetaria orientado a la acumulación de reservas, aunque advirtió que resta evaluar su sostenibilidad en un contexto de aceleración inflacionaria.

En cuanto al frente fiscal, el acuerdo con el FMI establecía para 2025 un superávit primario del 1,3% del PBI. Si bien aún se aguardaban los datos definitivos de diciembre, en el mercado se descuenta que esa meta fue cumplida. Distinto es el caso de la acumulación de reservas, donde el país solicitará un "waiver" o perdón, algo que el organismo ya concedió en la revisión de julio del año pasado, cuando flexibilizó los objetivos del programa por USD 20.000 millones firmado en abril.

¿Habrá reunión entre Milei y Georgieva?

Durante la conferencia, Kozack también fue consultada sobre la posibilidad de un encuentro entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos. La funcionaria respondió que la agenda aún está en definición y que cualquier novedad será comunicada oficialmente.

Finalmente, la vocera del FMI se refirió a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino, en particular al inicio de los trabajos para modificar el sistema previsional. Si bien evitó dar precisiones, sostuvo que tanto los avances macroeconómicos como las reformas en curso son vistas de manera alentadora por el organismo.