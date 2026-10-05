Por las elecciones de Brasil, las acciones argentinas ganan hasta 9% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana con una marcada tendencia alcista, con subas de hasta 9,4%, en una jornada atravesada por la reacción de los mercados al resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y por el nuevo respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

El movimiento positivo se produjo luego de varios días de retrocesos tanto en las acciones como en los bonos de la deuda argentina. En ese contexto, la recuperación adquiere relevancia porque el riesgo país había llegado a superar los 650 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde hacía casi 11 meses.

Durante las operaciones electrónicas previas a la apertura de la jornada, conocidas como premarket, los papeles argentinos ya mostraban avances en Wall Street. Luego del pico registrado durante esas operaciones preliminares, la rueda mantuvo la tendencia positiva y las principales compañías argentinas continuaron operando con fuertes ganancias.

Entre las subas registradas se destacaron:

Mercado Libre: +9,4%.

+9,4%. Central Puerto: +7,3%.

+7,3%. BBVA: +7,1%.

El comportamiento de estos activos se produjo en paralelo con una jornada especialmente favorable para los papeles brasileños, que reaccionaron con fuertes avances al resultado electoral registrado en el país vecino.

El impacto del resultado electoral en Brasil

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas generó una reacción inmediata en los mercados. Flávio Bolsonaro superó al actual mandatario, Lula Da Silva, en un resultado que fue considerado sorpresivo debido a que las principales encuestadoras pronosticaban un triunfo por escaso margen del líder del PT.

La reacción de los inversores se reflejó rápidamente en las acciones de las principales compañías brasileñas. Los papeles llegaron a registrar subas de hasta casi 20%, en una jornada marcada por la expectativa de cara al balotaje. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas está prevista para el domingo 25, por lo que los mercados comienzan a procesar el escenario que dejó la primera instancia electoral y sus posibles efectos sobre los activos de la región.

En ese marco, el desempeño de las acciones argentinas aparece acompañado por la fuerte mejora de los papeles brasileños. La reacción conjunta de ambos mercados constituye uno de los elementos centrales de la jornada financiera, aunque la recuperación argentina también está vinculada con factores propios.

El respaldo de EE.UU a Javier Milei

Otro de los factores que acompañó la mejora de los activos argentinos fue el nuevo respaldo expresado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hacia el presidente Javier Milei. El funcionario estadounidense no descartó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a autorizar un rescate financiero, similar al efectuado en la previa de las elecciones de 2025, en caso de que resulte necesario.

Bessent definió a Milei como "un gran aliado de Estados Unidos" y destacó que el mandatario argentino impulsó "una importante serie de reformas".

El secretario del Tesoro también sostuvo que la oposición intentaba "poner a los mercados en su contra y crear un pánico financiero de cara a las elecciones".

Este respaldo se produjo en un momento en que los activos argentinos venían atravesando varias jornadas negativas y el riesgo país había escalado por encima de los 650 puntos básicos. En ese contexto, las nuevas declaraciones de Bessent forman parte del escenario en el que los mercados comenzaron la semana con una reacción favorable.

Baja el riesgo país y suben los bonos

La recuperación de las acciones argentinas en Wall Street estuvo acompañada por una mejora en otros activos financieros. El riesgo país descendió a 614 puntos básicos, después de haber superado recientemente la barrera de los 650 puntos.

Al mismo tiempo, los bonos argentinos registraban avances de hasta 1%, reforzando la recuperación de los instrumentos de deuda después de las bajas acumuladas durante las jornadas anteriores.

El movimiento constituye una mejora respecto del escenario inmediatamente previo, caracterizado por una combinación de retrocesos en las acciones y los bonos y un incremento del riesgo país hasta niveles que no se observaban desde hacía casi 11 meses. La evolución de estos indicadores se produce mientras los mercados siguen procesando tanto el resultado electoral brasileño como las señales provenientes de Estados Unidos respecto de la situación financiera argentina.

Qué pasa con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantiene sin cambios. En el Banco Nación, la cotización de venta se ubicaba en $1.540.

En los mercados financieros, en tanto, el dólar MEP y el contado con liquidación mostraban las siguientes cotizaciones:

Dólar MEP: $1.539.

$1.539. Dólar CCL: $1.606.

$1.606. Dólar oficial en Banco Nación: $1.540.

De esta manera, mientras las acciones argentinas que cotizan en Nueva York avanzaban con fuerza, el mercado cambiario mostraba estabilidad en el dólar oficial y valores diferenciados para las cotizaciones financieras.