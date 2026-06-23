Los salarios crecieron 3,5% en abril y superaron a la inflación, según el INDEC

Los salarios registrados en la Argentina experimentaron una mejora durante abril al ubicarse por encima de la inflación mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, los haberes de los trabajadores registrados, que incluyen tanto a empleados del sector privado como del sector público, registraron un incremento del 3,5% durante el cuarto mes del año.

La variación salarial se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en abril fue del 2,6%. Como consecuencia de esa diferencia, los ingresos recuperaron parte del terreno perdido frente al avance de los precios y registraron una mejora real en el poder adquisitivo.

El resultado representa un cambio respecto de la tendencia observada en los meses anteriores. Según los datos informados, los salarios venían registrando una caída ininterrumpida en términos reales desde septiembre de 2025, por lo que el desempeño de abril significó una interrupción de esa secuencia negativa.

Una recuperación del salario real

La diferencia entre la evolución de los salarios y la inflación permitió que los trabajadores registrados experimentaran una recuperación parcial de su capacidad de compra.

Mientras los ingresos avanzaron un 3,5%, los precios lo hicieron un 2,6%, generando una mejora real del 0,85% en el poder adquisitivo. Este resultado implica que, durante abril, los salarios crecieron a un ritmo superior al del costo de vida medido por el IPC.

Datos principales difundidos por el INDEC:

• Incremento de salarios registrados: 3,5%.

• Inflación de abril: 2,6%.

• Mejora real del poder adquisitivo: 0,85%.

• Primer resultado positivo desde septiembre de 2025.

La evolución de estos indicadores muestra una recuperación moderada de los ingresos reales luego de varios meses consecutivos en los que los salarios habían perdido capacidad de compra frente al aumento de los precios.

El sector privado explicó toda la mejora

Sin embargo, el desempeño positivo observado en el índice general no fue homogéneo entre los distintos sectores que integran el universo de trabajadores registrados. La recuperación del salario real estuvo explicada íntegramente por la evolución de los ingresos de los trabajadores del sector privado.

Según el informe, los salarios privados registraron una suba del 4% durante abril, superando ampliamente el índice de inflación del período. Ese incremento permitió que los trabajadores privados obtuvieran una mejora real respecto de los precios y se convirtieran en el principal factor que impulsó el crecimiento del indicador general elaborado por el INDEC.

La diferencia entre la evolución de los salarios privados y la inflación resultó determinante para que el promedio de los trabajadores registrados terminara mostrando un saldo positivo durante el mes analizado.

Los salarios públicos volvieron a quedar rezagados

El escenario fue diferente para los empleados del sector público. Los datos difundidos por el organismo estadístico muestran que los salarios estatales registraron un incremento del 2,3% durante abril.

Ese porcentaje se ubicó por debajo de la inflación del 2,6%, lo que implica que los trabajadores públicos volvieron a experimentar una pérdida de poder adquisitivo durante el mes.

De esta manera, mientras el sector privado logró superar el ritmo de crecimiento de los precios, los ingresos de los empleados públicos continuaron mostrando una evolución inferior a la del costo de vida. La diferencia entre ambos segmentos quedó reflejada en los siguientes indicadores:

• Salarios privados: aumento del 4%.

• Salarios públicos: aumento del 2,3%.

• Inflación de abril: 2,6%.

La comparación evidencia que la mejora general del índice salarial no se distribuyó de manera uniforme entre todos los trabajadores registrados.

Un cambio en la tendencia reciente

El dato difundido por el INDEC adquiere relevancia porque marca una interrupción en la trayectoria observada desde septiembre de 2025.

Durante ese período, los salarios registrados habían acumulado caídas sucesivas en términos reales debido a que los aumentos nominales resultaban insuficientes para compensar la evolución de los precios. En abril, esa dinámica se modificó como consecuencia del crecimiento del índice salarial por encima del IPC.

Si bien la mejora real fue del 0,85%, el comportamiento de cada sector mostró realidades diferentes dentro del mercado laboral formal.

Mientras los trabajadores privados lograron recuperar parte del poder adquisitivo perdido, los empleados públicos continuaron registrando una evolución salarial inferior a la inflación.

El balance de abril

Los datos publicados por el INDEC muestran que abril dejó un resultado favorable para el promedio de los trabajadores registrados, con una mejora real de los ingresos después de varios meses de retroceso. El crecimiento del 3,5% en los salarios frente a una inflación del 2,6% permitió recuperar parte de la capacidad de compra perdida, aunque el desempeño estuvo impulsado exclusivamente por los incrementos obtenidos en el sector privado.

Al mismo tiempo, los salarios públicos volvieron a ubicarse por debajo de la evolución de los precios, manteniendo una brecha que explica las diferencias observadas dentro del universo de trabajadores registrados.

El informe refleja así un escenario en el que la recuperación del poder adquisitivo durante abril coexistió con comportamientos dispares entre los distintos sectores laborales, dejando como principal conclusión que la mejora del salario real se apoyó íntegramente en el desempeño de los ingresos privados.