El Gobierno buscará dólares en el mercado local para cubrir vencimientos de deuda por US$1000 millones

El Gobierno nacional lanzará dos bonos en dólares con el objetivo de cubrir vencimientos de deuda por US$1000 millones previstos para julio, en una estrategia que apunta a captar divisas en el mercado local y que repercute en la economía de todo el país, incluida Catamarca.

Con el inicio de abril, el Tesoro tendrá dos oportunidades para obtener dólares mediante licitaciones previstas para el 15 y el 28. Los fondos recaudados se destinarán a afrontar los pagos a bonistas.

Según las condiciones difundidas, el Tesoro ofrecerá quincenalmente dos títulos en dólares ya emitidos: uno con vencimiento en octubre de 2027 (AO27) y otro en octubre de 2028 (AO28).

El bono de mayor plazo debutó en la última colocación de marzo y evidenció cautela entre los inversores. Un informe de GMA Capital señaló que "el costo financiero se encarece para el Tesoro en plazos superiores a 1,5 años" y que el apetito por los bonos "hard dollar" fue limitado. En la última licitación, el tramo minorista no logró cubrir el monto ofrecido del AO27, mientras que el AO28 captó apenas US$36 millones pese a tasas más elevadas.

Aun así, el resultado estuvo dentro de lo esperado. El Tesoro colocó US$184 millones del AO28 a una tasa nominal anual del 8,52%, y obtuvo US$247 millones del título que vence antes de un eventual cambio de mandato, con una tasa del 5%.

En el mercado secundario se observan diferencias marcadas entre ambos bonos. El AO27 rinde 4,9% si se paga con dólares locales y 7,4% si se abona en el exterior. En el caso del AO28, las tasas ascienden a 8,5% y 10,1%, respectivamente, lo que refleja que los inversores esperan un riesgo país superior a los 1000 puntos básicos entre 2027 y 2028.

Un cambio de estrategia

A comienzos de año, los analistas proyectaban que el Gobierno priorizaría la acumulación de reservas y el regreso al financiamiento internacional. Sin embargo, el contexto global y la guerra elevaron nuevamente el riesgo país por encima de los 600 puntos básicos, lo que limitó el acceso al crédito externo.

Ante este escenario, la estrategia oficial se orientó al mercado interno, con el objetivo de captar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. En esa línea se inscribe también la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal.

Según datos del INDEC citados por GMA Capital, a fines de 2025 el sector privado no financiero acumulaba US$430.651 millones en activos externos. De ese total, US$257.607 millones estaban fuera del sistema —en efectivo o cajas de seguridad—, US$118.618 millones en inversiones de cartera y US$54.425 millones en inversión directa.

No obstante, los analistas advierten que captar esos fondos no resulta sencillo. Con elecciones presidenciales previstas para 2027, el mercado exige mayores tasas para extender plazos de inversión más allá de octubre del próximo año.