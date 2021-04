Bono de Anses de $10.000 El Gobierno no descarta la vuelta del IFE en medio de la segunda ola de coronavirus "No creemos que en este momento haga falta un IFE, pero no somos necios", afirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. El Gobierno por ahora no avanzará, pero lo mantiene como opción.