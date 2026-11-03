La recaudación tributaria creció en octubre y volvió a superar a la inflación

La recaudación tributaria nacional alcanzó los $21,6 billones durante octubre, con un incremento nominal del 33,7% respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento de los ingresos fiscales se ubicó en apenas 0,7% interanual en términos reales, de acuerdo con el análisis elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Los datos reflejan un comportamiento heterogéneo entre los distintos componentes del sistema tributario. Mientras algunos impuestos registraron aumentos significativos que permitieron sostener la evolución de los recursos nacionales, otros mostraron retrocesos que evidencian diferencias en el desempeño de las principales fuentes de recaudación.

En ese escenario, los derechos de exportación y el impuesto a las Ganancias se destacaron como los principales impulsores de los ingresos fiscales. Ambos tributos exhibieron subas reales interanuales, con un desempeño particularmente marcado en las retenciones al comercio exterior.

En contraposición, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que constituye el principal tributo en términos de recaudación y uno de los indicadores utilizados para seguir la evolución del consumo, volvió a presentar números negativos cuando se considera su comportamiento ajustado por inflación.

La evolución de octubre, por lo tanto, combinó un crecimiento general de los recursos con diferencias importantes entre los impuestos que integran la estructura tributaria nacional.

El IVA volvió a mostrar una contracción en términos reales

De acuerdo con los datos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el IVA recaudó $7,03 billones durante octubre, con una suba nominal del 21,8% respecto del mismo período del año anterior.

Al analizar sus componentes, el IVA impositivo registró un incremento nominal del 30,5%, mientras que el IVA aduanero experimentó una caída del 4,9%. Sin embargo, las estimaciones del IARAF señalaron que el IVA neto de devoluciones retrocedió 8,2% real interanual.

La disminución estuvo explicada por el comportamiento de ambos segmentos. El componente impositivo registró una caída real del 1,7%, mientras que el aduanero sufrió una contracción mucho más pronunciada, del 28,3%.

En el caso del IVA impositivo, la recaudación estuvo favorecida por menores devoluciones del impuesto a los exportadores en comparación con el año anterior. No obstante, también incidieron factores que limitaron los ingresos. Entre ellos se identificaron una mayor utilización de saldos a favor del impuesto para cancelar otras obligaciones y un incremento de las devoluciones correspondientes al régimen de comercialización de granos.

Por su parte, el IVA aduanero estuvo condicionado por dos elementos: la existencia de un día hábil menos que en octubre de 2025 y una elevada base de comparación.

La evolución de este tributo constituye uno de los aspectos más relevantes del comportamiento de la recaudación, debido a su peso dentro de los ingresos nacionales y a su utilización como referencia para observar la dinámica del consumo.

Ganancias impulsó los ingresos con una suba real del 16,9%

Entre los impuestos que mostraron un desempeño favorable se destacó el impuesto a las Ganancias. ARCA informó que durante octubre la recaudación alcanzó los $5,08 billones, con un incremento nominal del 55,1%.

En términos reales, el IARAF calculó una mejora interanual del 16,9%, una de las variaciones más importantes entre los principales tributos nacionales. El resultado estuvo impulsado por mayores anticipos de sociedades y personas humanas, asociados al incremento del impuesto determinado correspondiente al período fiscal 2025. También incidió un aumento de las retenciones impositivas.

A estos factores se sumaron cuestiones vinculadas con el calendario de vencimientos, que tuvo diferencias respecto del año anterior. El pago del saldo de la declaración jurada de personas humanas correspondiente al período fiscal 2025 había operado en junio del año pasado, mientras que este año se realizó en julio.

Además, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada fue prorrogado hasta el 16 de noviembre de 2026, al igual que el ingreso de las diferencias de saldo que pudieran corresponder. Estos elementos formaron parte de las condiciones que incidieron en la recaudación del impuesto durante octubre y explicaron parte de su evolución interanual.

Las retenciones al comercio exterior registraron el mayor salto

El incremento más significativo de la recaudación tributaria se produjo en los derechos de exportación. Durante octubre, los ingresos por retenciones alcanzaron los $870.052 millones, con un aumento nominal del 238,4%.

Según las estimaciones del IARAF, la mejora real interanual llegó al 155%, lo que convirtió a este tributo en uno de los principales motores del crecimiento de los recursos fiscales durante el período. El resultado estuvo explicado, en parte, por una baja base de comparación. Durante 2025, el Gobierno había adelantado el pago de derechos de exportación en junio, julio y septiembre, a partir de las reducciones temporales de alícuotas dispuestas en esos meses. Esa situación había reducido los ingresos correspondientes a los períodos posteriores.

A ese efecto se sumaron otros factores que contribuyeron favorablemente a la recaudación.

ARCA señaló que incidieron el aumento de los precios promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero, así como de los hidrocarburos. También se registraron mayores exportaciones de combustibles y minerales.

La combinación de estos elementos permitió explicar el fuerte crecimiento de los derechos de exportación, tanto en términos nominales como reales.

Seguridad Social y movimientos bancarios

Los ingresos correspondientes a Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social totalizaron $5,03 billones durante octubre, con un incremento nominal interanual del 33,8%.

ARCA atribuyó el resultado al aumento de la remuneración bruta promedio y a una mayor distribución de las facilidades de pago en comparación con el año anterior.

Al descontar la inflación, el IARAF estimó que estos recursos registraron una mejora real del 0,9%. Por otra parte, el impuesto a los créditos y débitos bancarios recaudó $1,63 billones, con una suba nominal del 21,5%.

Según el organismo recaudador, el desempeño de este tributo estuvo condicionado por la elevada base de comparación de octubre de 2025. Durante el mes también estuvieron vigentes nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026.

Los tributos aduaneros retrocedieron

En el otro extremo de la evolución tributaria, los derechos de importación y otros tributos aduaneros sumaron $723.108 millones, con una caída nominal del 9,6%.

El IARAF estimó que, al descontar el efecto de la inflación, el retroceso alcanzó el 31,9% interanual, una de las contracciones más pronunciadas entre los recursos considerados. En contraste, el impuesto a los combustibles registró un desempeño positivo. La recaudación alcanzó los $688.197 millones, con un aumento nominal del 51,1%, explicado principalmente por las actualizaciones impositivas.

Por último, el impuesto sobre los Bienes Personales aportó $122.441 millones durante octubre, un 26,6% más que en el mismo mes de 2025.

En este tributo, durante octubre operó el segundo anticipo de personas humanas correspondiente al período fiscal 2026.