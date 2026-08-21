El Gobierno estima que la minería exportará u$s30.000 millones en menos de una década

El Gobierno nacional estima que la minería argentina tiene capacidad para llevar sus exportaciones a una cifra cercana a los u$s30.000 millones hacia 2035, una proyección sustentada en el desarrollo de grandes proyectos de cobre, litio, plata y otros minerales considerados estratégicos.

La estimación fue planteada este miércoles por Luis Enrique Lucero, secretario de Minería de la Nación, durante un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel Libertador, donde el funcionario expuso bajo el título "Argentina y su riqueza minera".

Durante su presentación, Lucero describió el escenario internacional que, según explicó, está impulsando un cambio estructural en la demanda de minerales. La transición hacia la electrificación, el crecimiento de las alternativas de almacenamiento energético, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la expansión de los data centers están generando una demanda creciente de minerales críticos y tierras raras.

El planteo oficial ubica a la minería frente a una nueva etapa, en la que el desarrollo de determinados recursos adquiere una importancia creciente para la economía mundial y abre, según la visión expresada por el secretario, una oportunidad para ampliar las exportaciones argentinas.

El cambio global y la demanda de minerales críticos

Lucero sostuvo que el creciente interés internacional por la minería no responde solamente a una cuestión coyuntural, sino a una transformación estructural de la economía mundial.

La transición hacia la electrificación demanda nuevos insumos minerales, mientras que el desarrollo del almacenamiento energético incrementa también la necesidad de determinados recursos. A esto se suma el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la expansión de los data centers, factores que, según explicó el funcionario, dispararon la demanda internacional de minerales críticos y tierras raras.

En relación con estas últimas, Lucero aclaró que las tierras raras "no son tan raras", aunque sí son escasas, y destacó que China mantiene una posición dominante en su explotación.

En este escenario, la Argentina presenta una situación particular. El país cuenta con pocas tierras raras conocidas y no posee níquel ni cobalto, de acuerdo con lo señalado durante la exposición. Sin embargo, todavía dispone de una amplia superficie con potencial minero que permanece sin explorar.

Ese territorio constituye, para el Gobierno, uno de los principales espacios de oportunidad para ampliar la actividad minera, aunque la posibilidad de transformar ese potencial geológico en producción efectiva requiere atravesar distintas etapas de exploración e inversión.

El cobre como eje de la nueva etapa minera

Dentro de los minerales estratégicos, Lucero ubicó al cobre como uno de los recursos decisivos para el desarrollo económico de las próximas décadas.

"Hay un crecimiento exponencial de la economía global y el cobre es uno de los insumos indispensables para el progreso", afirmó el secretario de Minería durante su exposición.

La relevancia que el funcionario atribuye al cobre está vinculada con las perspectivas de crecimiento de su demanda. Según advirtió, hacia 2040 probablemente exista una brecha entre la oferta y la demanda de este mineral.

Frente a ese escenario, Lucero consideró que la Argentina reúne condiciones para convertirse en un actor relevante. Su estimación es que el país podría alcanzar una producción de 1,5 millones de toneladas de cobre.

"Vamos a ser importantes productores de cobre", remarcó ante los empresarios y dirigentes que participaron del encuentro.

La apuesta por este mineral forma parte de la proyección general que plantea el Gobierno para la minería argentina. El objetivo de llevar las exportaciones a una zona cercana a los u$s30.000 millones hacia 2035 depende, de acuerdo con el planteo presentado, del desarrollo de grandes proyectos y de una nueva etapa de inversiones.

La minería ya genera un superávit de u$s6.500 millones

Lucero también presentó durante su exposición los números actuales de la actividad minera argentina. Según los datos expuestos por el funcionario, el sector ya genera un superávit de u$s6.500 millones.

La minería también representa una fuente significativa de empleo, con 40.000 puestos de trabajo directos y más de 70.000 empleos indirectos. A estos datos se suma el desempeño exportador registrado durante el primer semestre. Según informó Lucero, ese período cerró con exportaciones mineras por u$s4.600 millones.

La expectativa oficial es que el sector continúe creciendo durante el año y llegue a rozar los u$s10.000 millones en exportaciones.

Litio, recursos y una extensa superficie por explorar

El litio ocupa otro lugar destacado dentro de las posibilidades que el Gobierno identifica para el crecimiento de la minería argentina. Según indicó Lucero, la Argentina se encuentra en el segundo lugar mundial en reservas de litio y en el quinto en recursos. En el caso del cobre, ubicó al país en el noveno lugar en recursos.

Estos datos se combinan con otro indicador señalado durante la exposición: el 65% del territorio con potencial minero continúa inexplorado.

Para Lucero, esa proporción refleja tanto la dimensión de la oportunidad como el tamaño del desafío que enfrenta el sector. La exploración minera necesita capital de riesgo y los resultados no están garantizados.

El funcionario explicó que menos del 30% de los proyectos exploratorios termina siendo rentable. La incertidumbre propia de esta etapa implica, por lo tanto, una exigencia importante de inversión antes de alcanzar una eventual producción. El horizonte temporal de los proyectos también constituye un factor determinante. "Los proyectos mineros pueden tardar más de 10 años en empezar a producir, pero pueden llegar a estar produciendo hasta 100", planteó Lucero.

La afirmación expone la particularidad de una actividad cuyos resultados requieren largos períodos de desarrollo, pero que, una vez que un proyecto entra en producción, puede extender su vida durante muchas décadas.

Chubut y uno de los grandes proyectos de plata

Durante su exposición, el secretario de Minería también hizo una referencia específica a Chubut, provincia en la que, según aseguró, se encuentra uno de los cinco proyectos de plata sin desarrollar más grandes del mundo.

La mención ubicó a la provincia dentro del mapa del potencial minero argentino, aunque Lucero también reconoció que Chubut continúa siendo un caso complejo para la minería metalífera. El dato muestra una de las tensiones que aparecen dentro del escenario que el funcionario describió: la existencia de recursos y proyectos con un importante potencial no implica necesariamente que su desarrollo pueda concretarse de manera inmediata.

A los desafíos propios de la exploración y la inversión se suman, según el planteo general realizado por Lucero, cuestiones relacionadas con la infraestructura, la logística y la licencia social.

Una nueva etapa con desafíos pendientes

El secretario de Minería sostuvo que la Argentina "ya dio vuelta la página" de la discusión sobre minería sí o no, una definición que enmarcó su visión sobre la etapa que atraviesa el sector.

Sin embargo, el propio funcionario advirtió que todavía quedan desafíos por resolver. Entre ellos mencionó la necesidad de avanzar en infraestructura y logística, además de alcanzar la licencia social necesaria para el desarrollo de los proyectos.

La proyección de alcanzar exportaciones cercanas a u$s30.000 millones hacia 2035 aparece así asociada a un proceso que combina el potencial de los recursos argentinos con la evolución de la demanda mundial y la capacidad de desarrollar nuevos proyectos.

El cobre aparece como uno de los principales ejes de esa expectativa, con una proyección de hasta 1,5 millones de toneladas de producción, mientras que el litio y la plata completan un escenario en el que también adquiere importancia la extensa superficie del territorio que todavía no fue explorada.

La minería argentina parte, según los datos expuestos por Lucero, de un presente en el que ya genera u$s6.500 millones de superávit, sostiene 40.000 empleos directos y más de 70.000 indirectos y acumuló u$s4.600 millones en exportaciones durante el primer semestre.

El desafío que plantea el Gobierno es transformar ese escenario en una etapa de expansión capaz de acercar al país a los u$s30.000 millones de exportaciones mineras en menos de una década, en un contexto internacional de creciente demanda de minerales críticos. Para alcanzar esa meta, deberán converger nuevas inversiones, exploración, desarrollo de grandes proyectos y avances en infraestructura, logística y licencia social.