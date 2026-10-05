  • Dólar
  • BNA $1490 ~ $1540
  • BLUE $1540 ~ $1560
  • TURISTA $1937 ~ $1937

19 C ° ST 19.02 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES: quiénes cobran asignaciones este lunes 5 de octubre en Catamarca

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social.

5 Octubre de 2026 00.27

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 5 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en octubre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Con el 1,6% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedan en octubre de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima$435.748,51. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $505.748,51.
  • La jubilación máxima: $2.932.174,85;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $348.598,81;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $305.023,96.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $199.335,05.
Tags
Anses AUH jubilaciones

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también