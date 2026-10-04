Bessent abrió la puerta a una nueva ayuda financiera de EE.UU. a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar al Gobierno de Javier Milei y no descartó que Washington pueda brindar nuevamente asistencia financiera a la Argentina.

«¿Podríamos volver a hacerlo? Claro», respondió Bessent durante una entrevista con Axios, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Tesoro estadounidense intervenga otra vez, como lo hizo recientemente para sostener el yen japonés. En ese contexto, defendió el apoyo que la administración de Donald Trump brindó a la Argentina antes de las elecciones legislativas de 2025.

El funcionario explicó que las decisiones de intervención se tomaron «con la bendición del presidente Trump» y bajo el principio de que «la seguridad económica es seguridad nacional, y la seguridad nacional es seguridad económica».

Como ejemplo, mencionó el caso argentino y destacó la relación política entre ambos gobiernos. «Pensemos en lo que hicimos en la Argentina», planteó. Luego definió a Milei como «un gran aliado de Estados Unidos» y resaltó que había impulsado «una importante serie de reformas», mientras que la oposición, según su interpretación, intentaba generar incertidumbre en los mercados y provocar un escenario de pánico financiero antes de los comicios.

Bessent también hizo hincapié en el resultado económico de la operación para Estados Unidos. Sostuvo que Washington utilizó su balance para «ganar dinero para el pueblo estadounidense» mediante un swap de monedas plenamente garantizado. Según explicó, esa intervención contribuyó a que Milei pudiera atravesar las elecciones del año pasado.

El secretario del Tesoro consideró que el impacto de la estabilización argentina trascendió las fronteras del país y tuvo consecuencias políticas en toda América Latina.

«Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con EE.UU. ¿Podríamos volver a hacerlo? Claro», afirmó.

El antecedente del swap de US$20.000 millones

En 2025, Estados Unidos compró pesos argentinos y puso a disposición del país una línea de swap por US$20.000 millones. Las medidas estuvieron orientadas a contener la presión cambiaria en un contexto de inestabilidad financiera, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires.

El respaldo de Washington fue clave para la estrategia económica del Gobierno en un momento de incertidumbre sobre el rumbo del mercado cambiario y las expectativas electorales.

Las declaraciones de Bessent vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva intervención estadounidense, aunque el funcionario no anunció un mecanismo específico ni confirmó que exista una operación en preparación.

La deuda estadounidense, la inteligencia artificial y la guerra con Irán

Durante la entrevista, Bessent también se refirió a la reciente suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y buscó relativizar las preocupaciones sobre la evolución de la deuda de su país.

«Me preocuparía si estuviéramos ante algún tipo de subida atípica», señaló. Sin embargo, sostuvo que el movimiento responde a una tendencia global y no a una salida de inversores de los activos estadounidenses.

En ese sentido, aseguró: «No estamos viendo que la gente venda bonos del Tesoro para comprar bonos alemanes o japoneses».

Por otra parte, rechazó la posibilidad de que el fuerte crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial esté generando una burbuja financiera. Para respaldar su postura, mencionó los grandes desembolsos de compañías como Microsoft, Alphabet y Meta, así como el crecimiento de los ingresos de empresas especializadas en el desarrollo de esa tecnología, entre ellas Anthropic y OpenAI.

Finalmente, el secretario del Tesoro se mostró optimista respecto de la guerra con Irán y sus consecuencias sobre el mercado energético. Anticipó que Estados Unidos superará el conflicto y que el suministro de petróleo mejorará en el corto plazo.

«La crisis energética se disipará», concluyó.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.