El Gobierno formalizò la pórroga de la suspensión de juicios fiscales y embargos para pymes

El Gobierno nacional formalizó la extensión de la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares para un conjunto de contribuyentes, con especial alcance sobre las pequeñas y medianas empresas. La medida fue encomendada por el Ministerio de Economía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Su formalización se concretó este miércoles mediante la Resolución 1899/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La disposición extiende el plazo de una herramienta destinada a evitar que determinados contribuyentes queden expuestos al inicio de procesos de ejecución fiscal o a la aplicación de medidas cautelares durante el período contemplado. De acuerdo con el texto oficial, la continuidad del beneficio responde a la persistencia de las circunstancias que motivaron su implementación.

Quiénes están alcanzados por el beneficio

La prórroga comprende a distintos grupos de contribuyentes que cumplen con las condiciones establecidas en la resolución. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el alcance incluye a las firmas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente a la fecha de dictado de la norma.

Además, la medida contempla a personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, así como a entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector de la salud.

El universo alcanzado por la disposición queda integrado por:

Micro, pequeñas y medianas empresas: comprendidas en los Tramos 1 y 2, con Certificado MiPyME vigente.

Pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas incluidas en esa categoría.

Entidades sin fines de lucro.

Contribuyentes del sector de la salud.

La continuidad del esquema busca mantener la suspensión de los procedimientos fiscales y de las medidas cautelares para estos sectores hasta la nueva fecha establecida por el Gobierno.

Un esquema de contención que comenzó en diciembre de 2024

La decisión actual amplía un mecanismo de contención que el Ministerio de Economía puso en marcha originalmente a fines de diciembre de 2024. En aquella instancia, se estableció una primera suspensión hasta el 31 de julio de 2025, dirigida al sector de la salud y a las entidades sin fines de lucro.

Posteriormente, el beneficio fue extendido de manera sucesiva, hasta alcanzar el 31 de diciembre de 2026. La nueva resolución vuelve a ampliar el período de vigencia y fija como fecha límite el 30 de junio de 2027.

La continuidad de la medida se fundamenta en los considerandos de la resolución, donde se señala que las situaciones particulares que dieron origen a la contención "aún persisten". En función de ese diagnóstico, el Gobierno considera necesario extender el plazo para mantener el alcance de la suspensión.

De esta manera, la disposición no se presenta como una medida aislada, sino como una nueva ampliación de un esquema que fue prorrogado en distintas oportunidades desde su implementación inicial.

El argumento oficial sobre el rol de las MiPyMEs

En relación con el sector productivo, la resolución incorpora fundamentos vinculados con los objetivos de la Ley 24.467. El texto destaca la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para la economía nacional, al señalar que concentran una gran cantidad de empleados y registran, a su vez, un aumento de su capacidad exportadora.

La normativa invoca ese papel dentro de la estructura económica para justificar la continuidad de herramientas de apoyo. Según el argumento oficial, el desarrollo de las MiPyMEs tiene relación tanto con la generación de empleo como con el crecimiento de las exportaciones.

En ese marco, el Gobierno nacional considera oportuno brindar a las empresas instrumentos que contribuyan a esos objetivos. La resolución expresa la intención de ofrecer "herramientas que fomenten su desarrollo, el impulso del empleo y el crecimiento de las exportaciones".

La suspensión se extenderá hasta mediados de 2027

Con la publicación de la Resolución 1899/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá prorrogar la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares para los contribuyentes comprendidos.

El nuevo plazo, establecido hasta el 30 de junio de 2027, prolonga el alivio anunciado por Luis Caputo en la conferencia de la UIA y formalizado por el Ministerio de Economía.

La decisión incluye a las MiPyMEs de los Tramos 1 y 2 con certificado vigente, además de pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud. El fundamento central de la extensión es que, según los considerandos oficiales, continúan presentes las condiciones que justificaron la implementación de este esquema de contención.

Así, el Gobierno mantiene vigente una herramienta que apunta a limitar temporalmente el avance de ejecuciones fiscales y medidas cautelares sobre los sectores alcanzados, en línea con los argumentos de apoyo al desarrollo productivo, el empleo y las exportaciones.