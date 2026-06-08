El Gobierno lanzó un nuevo protocolo sobre la propiedad de las semillas

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo protocolo destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual vinculada a las semillas y proyectó que su implementación podría generar un incremento superior a los US$4.000 millones anuales en exportaciones. La medida fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La iniciativa apunta a establecer un sistema de control de la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los obtentores de variedades vegetales y fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en el ámbito agropecuario.

La resolución encuentra sustento legal en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20.247, marco normativo que regula los derechos y obligaciones vinculados con la producción, comercialización y utilización de semillas en el país.

Garantizar los derechos de los obtentores

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo sostuvo que el control de identidad varietal sobre el grano constituye un mecanismo fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de quienes desarrollan tecnología aplicada a especies de reproducción autógama.

La resolución destaca además que los avances tecnológicos registrados en los últimos años permiten verificar la identidad varietal de las semillas en plazos considerablemente más reducidos que en el pasado. Según se expresa en el texto oficial, estas herramientas aportan una mayor "solidez probatoria" a las actuaciones administrativas que se inicien ante presuntas infracciones a la normativa vigente.

De esta manera, el nuevo esquema busca consolidar procedimientos que permitan identificar con precisión las variedades vegetales utilizadas y brindar mayores herramientas para el resguardo de los derechos de quienes desarrollan y registran nuevas tecnologías para el sector.

El anuncio oficial y la proyección exportadora

Al presentar la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resaltó el alcance de la actualización normativa y vinculó su implementación con una mejora en la calidad de las semillas disponibles para la producción.

"Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas", expresó el funcionario en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, remarcó que la actualización del sistema permitirá impulsar la actividad agroindustrial y sostuvo que se estima un incremento de las exportaciones superior a los 4.000 millones de dólares anuales.

Cómo funcionará el nuevo protocolo

La Resolución Conjunta 3/2026 establece una serie de procedimientos y requisitos específicos para la puesta en funcionamiento del sistema de control.

Entre los principales aspectos contemplados por la normativa se encuentran:

Puntos de entrega: todos los establecimientos que operen como primer punto de entrega de granos deberán encontrarse registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

todos los establecimientos que operen como primer punto de entrega de granos deberán encontrarse registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Toma de muestras: el procedimiento deberá realizarse de acuerdo con las normas de calidad y muestreo vigentes. Los responsables de los establecimientos también podrán celebrar acuerdos con entidades privadas para financiar y coordinar la entrega de las muestras.

el procedimiento deberá realizarse de acuerdo con las normas de calidad y muestreo vigentes. Los responsables de los establecimientos también podrán celebrar acuerdos con entidades privadas para financiar y coordinar la entrega de las muestras. Análisis privado: únicamente las Cámaras Arbitrales o aquellas entidades privadas que mantengan convenios con el INASE estarán habilitadas para efectuar los análisis de identidad varietal utilizando métodos oficialmente reconocidos.

únicamente las Cámaras Arbitrales o aquellas entidades privadas que mantengan convenios con el INASE estarán habilitadas para efectuar los análisis de identidad varietal utilizando métodos oficialmente reconocidos. Notificación simultánea: una vez concluido el análisis, los resultados deberán remitirse de manera inmediata y simultánea tanto al titular de la variedad vegetal como al titular de la muestra, es decir, al agricultor o remitente correspondiente.

Conservación de muestras y mecanismos de denuncia

La normativa también regula el tratamiento posterior de las muestras analizadas. En ese sentido, dispone que tanto la porción utilizada para el análisis como una muestra de respaldo deberán permanecer conservadas, cerradas y debidamente rotuladas durante un período de 60 días corridos contados desde la emisión del certificado correspondiente.

Durante ese plazo, el titular de la variedad tendrá la posibilidad de presentar una denuncia ante el INASE en caso de detectar presuntas irregularidades.

Si ello ocurriera, la destrucción de la muestra quedará suspendida y el material deberá ser remitido al organismo oficial para el desarrollo de las acciones sumarias que correspondan.

Alcance de la medida y régimen sancionatorio

El nuevo protocolo comenzará a aplicarse a los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la publicación de la resolución.

Asimismo, la disposición establece que quienes incumplan las exigencias previstas en la normativa podrán ser alcanzados por las sanciones contempladas en el Artículo 38 de la Ley de Semillas, las cuales incluyen multas y otras penalidades de carácter administrativo.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la trazabilidad y la transparencia dentro del mercado de semillas, al tiempo que procura incentivar inversiones en nuevas tecnologías orientadas a incrementar la productividad del sector agroindustrial. La implementación del protocolo constituye un nuevo esquema de control sobre la identidad varietal de los granos y se presenta como una herramienta destinada a reforzar la protección de la propiedad intelectua