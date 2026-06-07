Plazo fijo: cuánto rinde invertir $3.000.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las opciones preferidas por los ahorristas que buscan una inversión simple, con bajo nivel de riesgo y una rentabilidad definida desde el momento en que se realiza la operación.

En las últimas semanas, varias entidades financieras actualizaron las tasas de interés para este instrumento. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) llega al 19% en algunos de los principales bancos del país, superando el 17,5% que se ofrecía a principios de mayo.

Cuánto se obtiene por invertir $3.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Al tomar como referencia una TNA del 19%, una colocación de $3.000.000 a un plazo de 30 días genera intereses estimados por $46.849,32. De esta manera, al vencimiento de la inversión, el monto total a cobrar sería de aproximadamente $3.046.849,32 entre capital e intereses.

Tasas de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 19%

19% Banco Galicia: 16,25%

16,25% Banco BBVA: 18,75%

18,75% Banco Santander: 15%

15% Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%

19,5% Banco Macro: 18%

18% ICBC Argentina: 17,5%

17,5% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Patagonia: 16%

16% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% Banco BICA: 23%

23% Banco CMF: 23,25%

23,25% Banco Comafi: 18%

18% Banco de Comercio: 19%

19% Banco de Formosa: 19%

19% Banco de Córdoba: 20,75%

20,75% Banco del Chubut: 18,5%

18,5% Banco del Sol: 22%

22% Banco Dino: 20%

20% Banco Hipotecario: 18%

18% Banco Julio: 20%

20% Banco Mariva: 21%

21% Banco Masventas: 19%

19% Banco Meridian: 23,25%

23,25% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

19% Banco VOII: 23,5%

23,5% BIBANK: 21%

21% Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5%

23,5% Reba Compañía Financiera: 22%

Cómo constituir un plazo fijo paso a paso

Ingresar al home banking o la aplicación móvil del banco. Acceder a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Indicar el monto que se desea invertir, por ejemplo $3.000.000. Seleccionar un plazo de 30 días. Confirmar la operación y conservar el comprobante.

Qué es un plazo fijo

El plazo fijo consiste en inmovilizar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado, por lo general de 30 días, a cambio de una tasa de interés previamente acordada.

Su principal ventaja es que permite conocer de antemano cuánto se cobrará al vencimiento, por lo que sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes priorizan la previsibilidad y la seguridad al momento de invertir.

Sin embargo, para evaluar el rendimiento real de esta herramienta también es importante considerar la evolución de la inflación. Si el aumento de los precios supera la tasa obtenida, el poder adquisitivo de la ganancia puede verse reducido.