El Gobierno Nacional transfirió más de $47.000 millones a 11 provincias

En una maniobra financiera de alto impacto que redefine el flujo de recursos federales, el Poder Ejecutivo Nacional ha dinamizado la distribución de fondos hacia las administraciones del interior. Durante el mes de marzo, el Gobierno activó de manera intensiva el mecanismo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), volcando una cifra superior a los $47.000 millones en un grupo selecto de 11 gobernaciones. Esta inyección de capital, concentrada en un breve lapso de ejecución, marca un punto de inflexión en la relación fiscal entre la Nación y los distritos provinciales, evidenciando un cambio de ritmo en la asistencia financiera directa.

Ejecución récord y comparativa interanual

La magnitud de los giros realizados durante este periodo destaca no solo por el volumen total de dinero, sino por la celeridad de su implementación. Según revela un trabajo detallado de la consultora Politikón Chaco, el grueso de estas transferencias se ejecutó en apenas dos días: el jueves 19 y el viernes 20 de marzo. Este movimiento financiero representa un incremento del 135% en comparación con los fondos enviados durante el mes de febrero, periodo en el que se habían remitido $20.000 millones en medio de las negociaciones en el Congreso.

Al analizar la evolución histórica de estos recursos, la diferencia es aún más pronunciada. Los giros actuales superan en casi un 160% a las transferencias totales que la Nación realizó a las provincias en marzo de 2024. Los Aportes del Tesoro Nacional constituyen el 1% de la masa coparticipable recaudada por tributos federales; no obstante, su naturaleza es estrictamente discrecional. Esto faculta al Gobierno para decidir de forma autónoma cómo, cuándo y a quién enviar estos recursos ante situaciones específicas, sin las restricciones de los coeficientes fijos que rigen la coparticipación federal tradicional.

El mapa de los beneficiarios en el reparto mensual

Dentro de la distribución correspondiente a marzo, se observa una jerarquía clara en la asignación de los recursos ejecutados sobre el cierre de la semana pasada. La provincia de Corrientes se consolidó nuevamente como el distrito con mayor captación de fondos, percibiendo un giro de $8000 millones el pasado jueves 19. El informe de la consultora permite desglosar la asignación detallada de la siguiente manera: Corrientes con $8000 millones; Mendoza con $7000 millones; Entre Ríos con $6000 millones captados el mismo jueves; Misiones con $5500 millones; San Juan y Chaco con $4000 millones cada una; Salta con $3500 millones; Catamarca y Chubut con $2500 millones en cada caso; y finalmente Jujuy y Neuquén con $2000 millones cada una.

Este esquema subraya la disparidad en la asignación discrecional, donde los tres primeros distritos del ranking concentraron más del 40% de los fondos liquidados en la ventana temporal mencionada.

El acumulado trimestral bajo la gestión nacional

Al ampliar el foco hacia el primer trimestre de 2026, la gestión encabezada por Javier Milei ha enviado a las provincias un total acumulado de $74.000 millones. Esta cifra representa un aumento del 29% respecto al primer trimestre de 2025. En este balance de los primeros tres meses del año, Corrientes ratifica su posición como la administración provincial más beneficiada, sumando un total de $14.000 millones, compuestos por $3000 millones en enero, $3000 millones en febrero y los $8000 millones registrados en marzo.

El ranking trimestral se completa con Misiones en segundo lugar, acumulando $9500 millones, y Salta en tercera posición con un total de $7500 millones. El resto de las transferencias acumuladas en lo que va del año se distribuyen con Mendoza alcanzando los $7000 millones; Chubut con $6500 millones; Entre Ríos con $6000 millones y Jujuy con $5000 millones. Por su parte, San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén percibieron $4000 millones cada una, mientras que el listado lo cierra Catamarca con un acumulado total de $2500 millones. Este flujo millonario de recursos pone de manifiesto la relevancia de los ATN como herramienta de gestión política y fiscal directa por parte del Ejecutivo Nacional.