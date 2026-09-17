El desempleo subió al 7,9% y la informalidad alcanzó al 45% en el segundo trimestre

La tasa de desempleo alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, en un escenario marcado por un aumento significativo de la cantidad de personas que buscan trabajo. El dato representa una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y de 0,1 puntos porcentuales frente al primer trimestre de este año.

Los datos fueron informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y reflejan, además, un incremento estadísticamente significativo de la tasa de actividad, indicador que permite observar la participación de la población económicamente activa dentro del total de la población.

Durante el segundo trimestre, la tasa de actividad se ubicó en 48,9%, lo que significó una suba de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025. El comportamiento de este indicador resulta central para interpretar la evolución de la desocupación, ya que el aumento de la cantidad de personas que participan activamente del mercado laboral puede traducirse en una mayor cantidad de personas que buscan empleo.

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Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

Los principales indicadores laborales

El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 ubicó los principales indicadores del mercado laboral en los siguientes niveles:

Tasa de actividad: 48,9%.

Tasa de empleo: 45,0%.

Tasa de desocupación: 7,9%.

Informalidad laboral: 45%.

La tasa de actividad (TA) mide la proporción de la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población. La tasa de empleo (TE) representa la proporción de personas ocupadas en relación con la población total y se ubicó en 45,0%.

Por su parte, la tasa de desocupación (TD) contempla a las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa. En el período analizado alcanzó el 7,9%.

Según el INDEC, las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto del mismo período del año anterior, mientras que sí se produjo una variación estadísticamente significativa en la tasa de actividad.

La informalidad llegó al 45%

Uno de los datos centrales del informe es el avance de la informalidad en el empleo, que alcanzó el 45% durante el segundo trimestre de 2026. El indicador registró un aumento estadísticamente significativo de 1,0 punto porcentual en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

De acuerdo con el cálculo realizado en base a datos oficiales, la informalidad alcanzó a 10,2 millones de personas, mientras que otros 12,5 millones de trabajadores se encontraban en condiciones de formalidad. El universo de trabajadores informales no solamente aumentó en términos generales, sino que también registró una modificación en su composición. Dentro de ese conjunto, la proporción de trabajadores por cuenta propia creció 3,0 puntos porcentuales, al pasar del 34,3% al 37,3%.

Este movimiento constituye otro de los datos destacados del relevamiento, al mostrar una mayor participación de trabajadores independientes dentro del universo de personas que desarrollan sus actividades en condiciones de informalidad.

1,8 millones de personas desocupadas

El incremento de la tasa de desocupación también se tradujo en una mayor cantidad de personas sin empleo dentro de la población económicamente activa.

Según el cálculo basado en los datos oficiales, la cantidad de personas desocupadas llegó a 1,8 millones en el segundo trimestre de 2026. El nivel de 7,9% de desempleo fue señalado como el más elevado de los últimos cinco años. El último registro de una tasa de desocupación de ese nivel corresponde a 2021, cuando la Argentina atravesaba la etapa de salida de la pandemia de Covid.

En paralelo, la informalidad se ubicó en máximos de la serie iniciada en 2023, de acuerdo con los datos consignados en el informe.

De esta manera, los indicadores muestran dos movimientos simultáneos: por un lado, una mayor cantidad de personas participando activamente del mercado laboral y buscando empleo; por otro, un crecimiento de la proporción de trabajadores que se encuentran en condiciones de informalidad.

La desocupación y subocupación en el interior

El comportamiento del mercado laboral también presentó diferencias según el ámbito geográfico considerado. En los aglomerados del interior, la tasa de desocupación y la tasa de subocupación demandante registraron aumentos estadísticamente significativos respecto del período de comparación.

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¿De cuánto fueron las tasas de actividad, empleo y desocupación en cada región de la Argentina en el 2° trimestre de 2026?https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/rqG9AM5RQO — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

Los incrementos fueron de:

1,3 puntos porcentuales en la tasa de desocupación , que alcanzó el 7,6% .

, que alcanzó el . 0,9 puntos porcentuales en la tasa de subocupación demandante, que se ubicó en 9,1%.

Estos datos forman parte de la evolución general relevada durante el segundo trimestre de 2026 y muestran un incremento significativo de ambos indicadores en los aglomerados del interior.