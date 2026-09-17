La confianza del consumidor repuntó en septiembre: ¿en qué sectores creció más?

La confianza del consumidor mejoró en septiembre de 2026, luego de atravesar dos caídas consecutivas durante julio y agosto. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Di Tella, alcanzó durante el noveno mes del año los 41,18 puntos.

El resultado representa un incremento mensual de 2,37%, frente a los 40,23 puntos registrados en agosto. En la comparación interanual, el indicador también mostró una evolución positiva, con un aumento de 3,44% respecto de septiembre del año anterior.

El repunte general del índice estuvo relacionado con un aumento de las expectativas favorables entre los sectores de menores ingresos y los consumidores del Interior del país, aunque la evolución no fue homogénea en todas las regiones ni entre los distintos niveles de recursos de los hogares.

El Interior lideró la recuperación regional

La distribución territorial del indicador mostró diferencias marcadas entre las tres regiones relevadas. El mayor incremento mensual correspondió al Interior del país, donde la confianza aumentó 5,23%. En segundo lugar se ubicó el Gran Buenos Aires (GBA), con una mejora de 3,33%.

En cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó una caída de 6,78%, convirtiéndose en la única de las tres regiones consideradas que registró un retroceso durante septiembre. Más allá de las variaciones mensuales, el Interior continuó exhibiendo el índice más elevado, con 46,11 puntos. CABA, por su parte, presentó el valor más bajo entre las tres regiones, con 37,16 puntos.

Los principales datos territoriales fueron:

Interior: +5,23%, con un índice de 46,11 puntos.

+5,23%, con un índice de 46,11 puntos. GBA: +3,33%.

+3,33%. CABA: -6,78%, con un índice de 37,16 puntos.

La evolución territorial muestra, de acuerdo con la medición, que el incremento de septiembre tuvo una incidencia especialmente marcada fuera de los principales centros urbanos del área metropolitana.

Los hogares de ingresos bajos registraron el mayor crecimiento

La diferencia también fue significativa al clasificar los resultados según el nivel de recursos de los hogares. Los hogares de ingresos bajos registraron un incremento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos tuvieron una disminución de 4,07%.

Esta evolución modificó incluso la relación entre ambos grupos en el nivel del índice. En septiembre, los hogares de menores ingresos alcanzaron 41,29 puntos, levemente por encima de los 40,95 puntos correspondientes a los hogares de ingresos altos. De esta manera, el repunte general del ICC estuvo acompañado por una mejora particularmente pronunciada entre los hogares de menores recursos, mientras que el segmento de ingresos altos mostró una evolución negativa durante el mismo período.

Situación Personal fue el componente que más creció

Al observar la estructura interna del índice según sus distintas áreas temáticas, el estudio identificó un comportamiento dispar. El componente Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones.

Entre los retrocesos, la mayor caída correspondió a Bienes Durables e Inmuebles, con una baja de 3,42%. En segundo lugar se ubicó Situación Macroeconómica, que descendió 0,75%. El comportamiento de los componentes fue, por lo tanto, diferente al resultado general del índice: mientras la Situación Personal tuvo un avance de dos dígitos, las otras áreas analizadas presentaron bajas.

Mejoraron las expectativas para el futuro

La medición también distinguió entre la percepción de los consumidores sobre la situación actual y sus perspectivas para los próximos meses.

Durante septiembre, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes tuvieron una mejora más moderada, de 0,33%. La comparación con septiembre del año anterior presentó, en cambio, diferencias entre ambos componentes. Las Condiciones Presentes se ubicaron 9,42% por encima del nivel registrado un año antes, mientras que las Expectativas Futuras quedaron 0,24% por debajo.

El resultado refleja así una mejora mensual tanto en la percepción de la situación presente como en las expectativas, aunque con una variación mucho más pronunciada en estas últimas.

La evolución histórica del indicador

El informe incorporó también una perspectiva histórica del ICC durante el actual gobierno.

Según el estudio, "El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,09%".

Al mismo tiempo, el informe estableció una comparación con el piso alcanzado en enero de 2024. En ese momento, tras las primeras medidas del presidente Milei, el indicador había descendido a 35,60 puntos. Desde aquel nivel, el ICC acumula una suba de 15,67%, de acuerdo con la perspectiva histórica incluida en la medición.

Los dos puntos de referencia señalados por el informe son:

Enero de 2025: máximo del ICC durante el actual gobierno, con 47,38 puntos.

máximo del ICC durante el actual gobierno, con 47,38 puntos. Enero de 2024: piso del indicador, con 35,60 puntos.

piso del indicador, con 35,60 puntos. Desde enero de 2025: caída acumulada de 13,09% .

. Desde enero de 2024: aumento acumulado de 15,67%.

Sube la intención de comprar autos y casas

El estudio también profundizó en la intención de compra de bienes durables e inmuebles, con resultados diferentes según las categorías. A nivel nacional, la disposición a adquirir electrodomésticos cayó 4,37% durante septiembre. También disminuyó la categoría "Automóviles y casas", que registró una baja mensual de 2,04%.

Sin embargo, cuando se compara la intención de compra de autos y viviendas con septiembre de 2025, aparece una evolución positiva: la categoría refleja un aumento de 23,45% interanual.

La evolución regional de los electrodomésticos presentó diferencias todavía más pronunciadas. Mientras en CABA la disposición a adquirir estos productos cayó 21,93% durante el mes, en el Interior del país registró un aumento de 2,84%.

Diferencias en las perspectivas económicas

En el apartado referido a las perspectivas macroeconómicas, el informe distinguió entre el horizonte de corto y largo plazo. La "Perspectiva a corto plazo", correspondiente a un año, retrocedió 3,20% a nivel nacional. En contraste, la "Perspectiva a largo plazo", proyectada a tres años, registró un aumento de 0,97%.

El comportamiento vuelve a mostrar diferencias entre las expectativas según el horizonte temporal considerado: mientras la visión a un año tuvo un retroceso, la correspondiente a tres años presentó una mejora.