El Gobierno pone a prueba su plan ante el FMI y el Mercado

El Gobierno nacional encara una etapa crucial con la inminente llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2026. Esta auditoría es fundamental para revisar el acuerdo de abril de 2025, que otorgó una asistencia de US$20.000 millones. El primer hito de este compromiso será el 1° de febrero, cuando el país deba cancelar intereses por US$824 millones.

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, ya dio un espaldarazo a la gestión tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Davos. En dicho foro, la funcionaria elogió el progreso en la acumulación de reservas y la "fuerte performance" de las cuentas nacionales. Caputo, acompañado por una comitiva integrada por Karina Milei, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, destacó la labor de atraer inversiones, mientras que el presidente Javier Milei selló su participación en el Consejo de la Paz junto a Donald Trump.

Licitación de Deuda y el Termómetro del Mercado

En el frente doméstico, el Ministerio de Economía ejecutará la segunda licitación del año. Los instrumentos se anunciarán el lunes 26 de enero y los resultados se difundirán el miércoles 28. La operación anterior dejó una vara alta con un rollover del 98% y la adjudicación de $9,37 billones, aunque el Tesoro debió convalidar una suba en las tasas de interés para absorber liquidez tras cancelar vencimientos por US$4.200 millones.

Simultáneamente, el INDEC aportará datos clave para el análisis macroeconómico. Se espera el informe de turismo internacional del cuarto trimestre de 2025 y el relevamiento sobre la dotación de personal en el Estado.

Reservas en Máximos y Estabilidad Cambiaria

El Banco Central (BCRA) atraviesa un momento de fortaleza bajo la "fase 4" de su plan monetario. La entidad alcanzó reservas internacionales por US$45.561 millones, el valor más alto en cinco años, tras compras netas por US$978 millones. Por su parte, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, anticipó ante inversores en Londres que la oferta de divisas podría crecer mediante emisiones corporativas estimadas en US$6.500 millones.

En cuanto a las cotizaciones al cierre, el mercado muestra los siguientes valores: