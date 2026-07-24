Paritaria de comercio: cómo quedó conformado el nuevo aumento a partir de agosto

La paritaria de los empleados de comercio alcanzó un nuevo acuerdo que establece una mejora salarial del 5,7%, distribuida en tres tramos entre julio, agosto y septiembre de 2026, además del pago de una suma fija de $20.000 a partir de diciembre.

Las nuevas escalas salariales ya fueron firmadas por las cámaras empresarias y la representación sindical. El incremento tendrá carácter remunerativo y no acumulativo, mientras que los distintos refuerzos económicos previstos en el acuerdo se abonarán bajo las condiciones específicas establecidas para cada caso.

El esquema fue diseñado para que el impacto de la mejora se produzca de manera progresiva. De esta forma, los salarios del sector irán aumentando mes a mes hasta completar el porcentaje total acordado.

El acuerdo contempla:

Aumento porcentual total: 5,7%.

5,7%. Aplicación: en tres tramos, correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026.

en tres tramos, correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026. Base de cálculo: el salario básico de cada categoría.

el salario básico de cada categoría. Suma fija posterior: $120.000 no remunerativos, distribuidos en seis pagos de $20.000.

$120.000 no remunerativos, distribuidos en seis pagos de $20.000. Asignación extraordinaria: $50.000 por única vez, en dos pagos de $25.000.

El incremento se aplicará sobre los básicos

La mejora porcentual se calculará sobre el salario básico correspondiente a cada categoría laboral. Esto significa que el monto final que perciba cada trabajador dependerá de la base salarial sobre la cual se aplique el porcentaje.

El acuerdo establece que el aumento se incorporará en tres etapas: julio, agosto y septiembre. El sueldo irá aumentando progresivamente durante esos meses hasta alcanzar el total del 5,7% pactado.

Por esta razón, el impacto nominal no será idéntico para todos los trabajadores. Las categorías más altas tendrán una suba mayor en términos de pesos, debido a que el porcentaje se aplica sobre una base salarial más elevada. En cambio, en los niveles iniciales, el aumento será menor en términos nominales.

La diferencia responde directamente a la estructura del acuerdo y a la aplicación del porcentaje sobre el salario básico de cada función.

Una suma fija de $120.000 distribuida en seis meses

Al aumento porcentual se suma un incremento fijo no remunerativo de $120.000, que será distribuido en seis meses a partir de diciembre.

El pago se realizará en cuotas mensuales de $20.000, independientemente de la categoría del trabajador. De esta manera, el esquema incorpora un refuerzo adicional del ingreso en el corto plazo y extiende su aplicación hasta mayo de 2027.

La distribución acordada es la siguiente:

$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026.

con los básicos del mes de diciembre de 2026. $20.000 con los básicos del mes de enero de 2027.

con los básicos del mes de enero de 2027. $20.000 con los básicos del mes de febrero de 2027.

con los básicos del mes de febrero de 2027. $20.000 con los básicos del mes de marzo de 2027.

con los básicos del mes de marzo de 2027. $20.000 con los básicos del mes de abril de 2027.

con los básicos del mes de abril de 2027. $20.000 con los básicos del mes de mayo de 2027.

El esquema de pagos permite que la suma fija se incorpore de manera escalonada durante seis meses y funcione como un refuerzo adicional al aumento porcentual acordado para las escalas salariales.

Una asignación extraordinaria de $50.000

El acuerdo también contempla el otorgamiento de una asignación extraordinaria y por única vez de $50.000, con carácter no remunerativo y no acumulativo. El pago se dividirá en dos partes iguales:

$25.000 junto con el sueldo de julio.

$25.000 junto con el sueldo de agosto.

Esta asignación representa un ingreso adicional inmediato para los trabajadores, mientras se desarrolla la aplicación progresiva del aumento salarial del 5,7%.

La combinación entre la mejora porcentual, la suma fija posterior y la asignación extraordinaria configura un esquema que distribuye los beneficios del acuerdo en distintos momentos.

Quiénes firmaron el acuerdo

La nueva paritaria fue alcanzada entre las principales entidades empresarias del sector y la representación sindical de los empleados de comercio. Participaron del acuerdo:

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

La firma de las nuevas escalas formalizó el esquema de incremento salarial y los pagos adicionales previstos para los trabajadores comprendidos en el acuerdo.