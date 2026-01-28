El Gobierno sale al mercado para renovar vencimientos por $9,4 billones

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Finanzas, buscará este miércoles renovar vencimientos de deuda por un total de $9,4 billones, en lo que será la segunda licitación del año y la última correspondiente al mes de enero. El foco del mercado estará puesto no solo en el nivel de rollover que logre el Tesoro, sino también en las tasas de interés que deba convalidar para captar fondos en un contexto financiero aún marcado por la volatilidad.

El objetivo oficial será renovar la mayor cantidad posible de los vencimientos, intentando hacerlo a una tasa relativamente baja, luego de una primera licitación que dejó señales mixtas. En aquella oportunidad, el Tesoro Nacional logró un rollover del 98%, equivalente a $9,37 billones, aunque debió aceptar una fuerte suba en las tasas de interés, reflejando las tensiones existentes en el mercado financiero.

Según explicaron analistas del sector, esa suba respondió, en gran medida, a una plaza bancaria con niveles de liquidez acotados, producto de la elevada volatilidad en las tasas y de un escenario en el que la cuenta del Tesoro había quedado prácticamente en cero tras el pago realizado el 9 de enero, por un monto de US$4.200 millones. Ese desembolso redujo el margen financiero del Gobierno y elevó la presión sobre las licitaciones posteriores.

De cara a esta nueva colocación, el menú de instrumentos diseñado por Finanzas es amplio y apunta a cubrir distintos perfiles de inversores. La oferta incluye letras y bonos capitalizables en pesos, instrumentos ajustados por inflación (CER), títulos atados a la tasa TAMAR, y también activos vinculados al dólar, con el objetivo de diversificar la demanda y mejorar las chances de éxito de la operación.

Desde la consultora SBS señalaron que la atención del mercado estará puesta en varios factores clave. "La mirada estará no solo en el nivel de rollover, en un contexto en el que la demanda de pesos comenzará a ceder de manera estacional, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos son más o menos demandados y en qué tramo de la curva", indicaron en un informe reciente.

En el segmento de instrumentos en pesos, la Secretaría de Finanzas licitará una combinación de títulos de corto, mediano y largo plazo. Entre ellos se destacan nuevas Letras del Tesoro Nacional capitalizables con vencimientos en marzo y julio de 2026, junto a reaperturas de letras y bonos con vencimientos que se extienden hasta 2028. También se incluyen instrumentos ajustados por CER, pensados para cubrirse frente a la inflación, y una letra a tasa TAMAR, que sigue la evolución del costo del dinero en el sistema financiero.

El menú se completa con un instrumento vinculado al dólar, una Letra del Tesoro Nacional dólar linked cero cupón, con vencimiento en abril de 2026, que busca captar el interés de inversores que prefieren cobertura cambiaria ante posibles movimientos del tipo de cambio.

Esta licitación será clave para evaluar la estrategia financiera del Gobierno en el inicio del año y para medir el grado de confianza del mercado en el esquema de financiamiento en pesos. Un buen resultado permitiría aliviar las necesidades de corto plazo, mientras que una menor adhesión podría obligar al Tesoro a convalidar tasas más elevadas o a depender de otras fuentes de financiamiento.

Con un escenario económico aún desafiante y un calendario de vencimientos exigente, el resultado de esta colocación marcará el pulso de las próximas decisiones financieras del Ejecutivo.

Instrumentos a licitar en pesos

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 - reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 - reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 - reapertura).

Instrumentos a licitar en dólares

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 - reapertura).