El Gobierno volvió a postergar los impuestos a los combustibles

El Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación de los aumentos correspondientes a los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, una decisión que apunta a evitar nuevas presiones sobre los precios de la nafta y el gasoil durante noviembre. A través del decreto 1305, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso aplazar hasta el próximo 1 de diciembre las actualizaciones impositivas que estaban previstas para comenzar a regir este domingo 1.

La medida implica diferir nuevamente los incrementos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos componentes tributarios que tienen incidencia directa en la conformación de los valores finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio de todo el país.

De esta manera, durante noviembre no se aplicará el aumento que correspondía por la actualización de esos gravámenes. La postergación busca impedir que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y genere un nuevo incremento en los precios de las naftas y el gasoil, en un contexto en el que el Gobierno procura contener la evolución de los valores de los combustibles.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. En sus fundamentos, la disposición señala que la decisión tiene como objetivo "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

Una estrategia que vuelve a diferir los ajustes tributarios

La decisión se inscribe en una política que el Gobierno ya había utilizado durante distintos momentos del año. Para evitar que las actualizaciones impositivas impacten directamente sobre los precios finales, el Ejecutivo resolvió postergar los aumentos de manera total, una modalidad que también había aplicado en abril, junio, septiembre y octubre.

Esta estrategia contrasta con lo ocurrido en otros meses, cuando la administración nacional había dispuesto incrementos parciales de los impuestos. En esta oportunidad, en cambio, optó por diferir completamente la actualización prevista, trasladando su aplicación hasta el comienzo de diciembre.

El mecanismo tiene relevancia porque los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan tomando como referencia la inflación acumulada trimestral. Por lo tanto, cada modificación de esos gravámenes puede repercutir directamente en los precios finales de la nafta y el gasoil.

Cuando las actualizaciones se aplican, el incremento tributario suele trasladarse a los valores que exhiben las estaciones de servicio. Por ese motivo, la postergación funciona como una herramienta para evitar que ese componente genere nuevas subas durante el período establecido.

Sin embargo, el aplazamiento no significa que todas las actualizaciones pendientes hayan desaparecido. Por el contrario, la decisión vuelve a extender los plazos para aplicar incrementos que se fueron acumulando a lo largo de los últimos años.

Los aumentos pendientes desde 2024 y la inflación acumulada

Aunque desde la llegada de la gestión de Javier Milei se fueron aplicando diferentes aumentos en los impuestos a los combustibles, todavía permanecen pendientes importantes actualizaciones correspondientes a períodos anteriores.

De acuerdo con la información incluida en la disposición, continúan demorados los incrementos correspondientes a parte de 2024 y a la totalidad de 2025. A esa acumulación se agregó ahora el componente vinculado con la inflación registrada durante el primer tramo de este año.

La sucesión de postergaciones configura un esquema en el que los ajustes tributarios no se trasladan de manera inmediata a los precios de los combustibles, sino que se difieren mediante decisiones del Poder Ejecutivo.

En este escenario, el Gobierno busca administrar el impacto que tendría la aplicación simultánea de las actualizaciones pendientes sobre los valores que pagan los consumidores. La decisión de llevar el próximo ajuste al 1 de diciembre permite mantener sin ese incremento impositivo los precios durante noviembre, aunque deja vigente la posibilidad de que las actualizaciones vuelvan a ser consideradas en la fecha establecida.

El alcance de la medida comprende tanto al impuesto sobre los combustibles líquidos como al gravamen al dióxido de carbono, cuyos mecanismos de actualización están vinculados con la evolución de la inflación acumulada trimestral.

Argentina encabeza el ranking regional del precio del gasoil

Mientras el Gobierno vuelve a postergar los aumentos impositivos para evitar nuevas subas en los surtidores, los valores del combustible en la Argentina muestran otra referencia relevante: el país se ubicó en octubre en el primer puesto del ranking regional de precios del gasoil.

Según los datos del informe de EyE, elaborado sobre la base de información de Global Petrol Prices, el litro de diésel argentino alcanzó un valor de US$1,63, por encima de los registros de Uruguay y Paraguay.

El relevamiento permite observar las diferencias de precios existentes entre seis países de la región y ubica a la Argentina en el nivel más elevado de la comparación correspondiente a octubre.

El listado quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina: US$1,63 por litro.

Uruguay: US$1,56 por litro.

Paraguay: US$1,54 por litro.

México: US$1,46 por litro.

Chile: US$1,46 por litro.

Brasil: US$1,35 por litro.

La diferencia entre el valor argentino y los registros de los demás países muestra que el precio local del gasoil se encuentra por encima de todas las referencias incluidas en el relevamiento. Uruguay ocupa el segundo lugar, con US$1,56, mientras que Paraguay registra US$1,54 por litro.

México y Chile presentan el mismo valor, de US$1,46, y Brasil se ubica en el último puesto de la comparación, con US$1,35 por litro.

La evolución del gasoil durante 2026

El informe también refleja la evolución que tuvo el precio del diésel argentino durante los últimos meses, con un incremento expresado en dólares tanto en la comparación mensual como respecto del comienzo del año.

En octubre, el litro de gasoil llegó a US$1,63, frente a los US$1,51 que costaba en septiembre. Esto representa una suba del 7,95% en dólares en apenas un mes.

La comparación con enero permite observar una variación todavía mayor. A principios de ese mes, el combustible tenía un precio de US$1,20 por litro. En consecuencia, entre enero y octubre pasó a costar US$0,43 más, lo que equivale a un incremento acumulado del 35,83%.

Los principales valores de esta evolución son:

Principios de enero: US$1,20 por litro.

Septiembre: US$1,51 por litro.

Octubre: US$1,63 por litro.

Variación entre septiembre y octubre: 7,95%.

Incremento en dólares desde enero: US$0,43.

Aumento acumulado desde enero: 35,83%.

Estos indicadores permiten dimensionar el movimiento registrado en el precio del gasoil argentino durante el período analizado y explican la posición que alcanzó el país en la comparación regional de octubre.

Las diferencias regionales

El ranking elaborado por EyE a partir de los datos de Global Petrol Prices también muestra que los valores del combustible no presentan una evolución uniforme entre los países considerados. La Argentina encabeza la comparación con US$1,63 por litro, seguida por Uruguay y Paraguay, mientras que México y Chile comparten un precio de US$1,46. Brasil, con US$1,35, registra el menor valor del conjunto.

No obstante, el informe advierte que estos precios pueden variar de acuerdo con dos factores centrales: la cotización del tipo de cambio y los movimientos de precios registrados en cada país.

Por lo tanto, la comparación regional constituye una referencia correspondiente al relevamiento de octubre, pero sus valores pueden modificarse en función de las variaciones cambiarias y de las decisiones que se produzcan en los respectivos mercados nacionales.